Cyril Hanouna envisage-t-il d'être candidat à la présidentielle ? Il a déposé la marque Hanouna2022

Le média a indiqué que Cyril Hanouna a demandé l'enregistrement de la marque "Hanouna2022" sur l'INPI à son avocat parisien Stéphane Hasbanian. La marque a alors été publiée le 6 mars 2020 sur la base de données de l'INPI. Capital a aussi précisé que cette demande d'enregistrement vise "8 classes de produits et de services (équipements multimédias, vêtements, jouets et jeux, livres et journaux, annonces publicitaires, édition de sites web, production et édition musicales, productions d'émissions de télévision et réseaux sociaux)".

Une simple façon de protéger son nom ?

En février 2020, la rumeur courait déjà que Cyril Hanouna pourrait envisager d'être candidat à la présidentielle 2022. Mais le présentateur avait démenti au micro d'Eric Dussart, dans On refait la télé sur RTL : "Je me suis dit : 'Mais qu'est-ce qu'ils racontent, eux ?'". "Le lendemain, j'ai vu le hashtag #Hanouna2022 en Top Tweet toute la journée. Donc ma mère m'a appelé et m'a demandé : 'Qu'est-ce que c'est que ces conneries ?'" avait-il même confié, assurant qu'il y aurait "0% de chance" pour qu'il se présente. Dans sa réponse, le trublion du PAF avait même lâché que président, "c'est le pire métier du monde ! Moi je veux faire mon tennis le samedi, je veux faire mon ping-pong... Je ne vais pas mettre une table de ping-pong à l'Elysée, ça serait mal vu".

Mais le dépôt de cette marque pourrait également n'être qu'une façon pour Cyril Hanouna de protéger son nom afin que personne n'utilise la marque dans son dos. C'est même probablement la raison première de cette anecdote.

Jean-Marie Bigard, lui, l'envisage sérieusement

Si rien n'est sûr du côté de Cyril Hanouna, Jean-Marie Bigard, lui, semble déjà plus avancé dans la réflexion. L'humoriste a en effet révélé à BFM TV à propos de la présidentielle 2022 : "Ça pourrait m'intéresser, si ça pouvait aider le peuple. Oui, ça pourrait me tenter".

Ce n'est pas la première fois que des personnalités tentent de se présenter au plus haut poste de la France. Coluche était candidat à l'élection présidentielle de 1981, notamment face à François Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac.

A l'étranger aussi, de plus en plus de stars se lancent en politique, comme Cardi B et Kanye West. L'acteur Arnold Schwarzenegger avait de son côté été élu gouverneur de la Californie, Cynthia Nixon (Miranda dans Sex and the City) était candidate à la primaire démocrate pour le poste de gouverneur de l'État de New York. Et même l'acteur et humoriste Volodymyr Zelensky a réussi à devenir président de l'Ukraine en 2019.