Cyril Hanouna candidat aux présidentielles de 2022 ? Il répond à la rumeur

Cyril Hanouna candidat aux présidentielles de 2022 ?

Face à autant de déchaînement, le principal intéressé a répondu. Dans une interview accordée à CNews, l'animateur de TPMP a démenti : "Je ne me suis pas du tout posé la question. Dans mon entourage, des gens de la com' me disent que ça bouge un peu, que des gens voudraient faire des sondages sur 2022. Pour l'instant, je donne la parole à tout le monde pour faire avancer le débat. Je ne me suis jamais posé la question".

L'animateur de TPMP répond

Celui qui a donné la parole à plusieurs gilets jaunes sur son plateau a ajouté : "J'essaye d'être le trait d'union entre le pouvoir et les gens qui ne peuvent pas s'exprimer directement auprès du pouvoir. Je ne pense pas que j'ai ma place. J'essaye d'être le médiateur entre ceux qui souffrent et le pouvoir." Bref, il est catégorique : "Je ferme la porte, les Français ne m'attendent pas." Des propos qu'il a réitéré ce mardi 11 février 2020 dans TPMP. "Moi j'ai plus envie de faire dans l'associatif que de me présenter à l'élection présidentielle...", assure-t-il, ajoutant "Je pense que la priorité elle est plus là que dans un rôle politique". L'animateur entend en effet se consacrer à sa banque du coeur...