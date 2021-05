TPMP : une invitée compare les abattoirs à l'holocauste, Cyril Hanouna la recadre

TPMP : l'invitée Solveig Halloin compare les abattoirs à l'holocauste, Cyril Hanouna la recadre

Ce jeudi 6 mai 2021, dans TPMP sur C8, le débat sur les abattoirs était tendu. Solveig Halloin, comédienne et activiste pour la protection animale, n'a cessé de couper la parole aux autres personnes et de hurler. Elle a aussi comparé les abattoirs à l'holocauste (tentative d'extermination des juifs par les nazis pendant la Seconde Guerre Mondiale), ce qui a choqué les chroniqueurs, et en particulier Benjamin Castaldi qui a menacé de quitter le plateau. Cyril Hanouna a donc recadré son invitée.

"Vous racontez n'importe quoi !"



Baptiste Marchais, sportif et grand amateur de viande fait face l'activiste Solveig Halloin dans #TPMP lors d'un dbat trs tendu sur les abattoirs ! pic.twitter.com/qGlY9Uyyy4 — TPMP (@TPMP) May 6, 2021

Baptiste Marchais a reconnu que la diffusion d'images chocs pour montrer l'horreur et la maltraitance animale dans les abattoirs, "c'est utile et je le soutiens". "Il faut que les Français voient ça", "les Français(es) se cachent les yeux vis-à-vis de ça" a-t-il ajouté calmement, "c'est toute la chaîne agroalimentaire qu'il faut changer, de l'élevage à l'abattage". Mais il a aussi évoqué "des éleveurs qui travaillent correctement", "qui endorment les animaux avant de les abattre". Ce qui a fortement énervé Solveig Halloin qui s'est levée de son siège, est allée pointer du doigt un porc tué, montré sur l'écran derrière Cyril Hanouna. "Vous racontez n'importe quoi" a-t-elle hurlé, "on vous laissera plus jamais parler les criminels" a-t-elle continué toujours en criant, "ils partent dans un camp d'exécution". "Vous êtes en train d'enterrer votre combat là" lui a fait remarquer le sportif, "c'est contre productif". Mais l'activiste a lancé : "Je m'en fous".

"Nous sommes tous des animaux"



Echange trs particulier entre @gillesverdez et l'activiste Solveig Halloin sur les abattoirs dans #TPMP ! pic.twitter.com/G6XzniR3ca — TPMP (@TPMP) May 6, 2021

Cyril Hanouna la recadre, Benjamin Castaldi menace de quitter le plateau Cyril Hanouna, qui a tenté à plusieurs reprises de calmer Solveig Halloin parce que le débat devenait inaudible à cause des cris, a fini par intervenir. L'animateur qui été insulté par l'ex star de télé-réalité Mickaël Vendetta a fini par recadrer son invitée, devenue incontrôlable sur le plateau. "Solveig vous m'avez saoulé là, je vous le dis déjà vous faites des comparaisons qui sont inadmissibles, vous saoulez tout le monde, vous êtes venue ici pour gueuler, vous nous gonflez" a-t-il lâché, "On était avec vous avant que vous arriviez et vous nous avez tous mis contre vous".

"C'est une honte"



Aprs les propos de l'activiste Solveig Halloin, @B_Castaldi veut quitter le plateau de #TPMP ! pic.twitter.com/KBMStLsfVj — TPMP (@TPMP) May 6, 2021