Cyril Hanouna : "mouche à m*rde", "p*te à buzz", l'animateur insulté par une ex-star de télé-réalité

Il avait totalement disparu des radars ces dernières années, Mickaël Vendetta vient d'effectuer un retour fracassant. En effet, l'inventeur de la bogossitude sur Skyblog (oui, ça remonte...) et gagnant de La Ferme Célébrité en Afrique (2010) se retrouve de nouveau au centre d'un badbuzz hallucinant. La raison ? Ce dernier a cette fois-ci profité de ses réseaux sociaux pour violemment insulter Cyril Hanouna.

"P*te à buzz", Cyril Hanouna insulté par Mickaël Vendetta

Selon lui, l'animateur de C8 et son émission TPMP feraient "de sacrés dégâts sur la conscience collective, notamment des nouvelles générations" et seraient à l'origine de "la montée en puissance d'énergie négative sur cette Terre". Face à cela, l'ex-candidat de télé-réalité (Carré Viiip, Les Anges 3) a donc décidé de sortir son dictionnaire à insultes afin de faire tomber le présentateur de son piédestal.

Ainsi, après avoir débuté par, "Salut Cyril Hanouna, petite p*te à buzz ! Tiens un cadeau, un fuck céleste [il mime un doigt d'honneur, ndlr] ! Haa ça me fait du bien", Mickaël Vendetta a rapidement enchaîné avec, "Tu es tellement une petite m*rde, tu es une mouche à m*rde, tu te nourris de m*rde, tu passes ton temps à calomnier les uns et les autres pour exister !"

L'animateur de C8 menacé

Des propos forts ? Oui, mais il ne s'est malheureusement pas arrêté là. Visiblement inspiré et très en colère contre l'animateur télé, le nouvel adepte des théories du complot autour de la 5G a par la suite tenu à l'avertir (menacer ?), "Je crois que tu n'as pas conscience du karma. Mais avec tout le mal que tu as semé, je n'attends qu'une chose, c'est de voir ta petite tronche de mouche à m*rde s'écraser contre une vitre. Moi, je prends une tapette et paf Cyril Hanouna ! En tout cas mec, un gros fuck céleste ! Tu ne vaux rien, tu es un cafard, t'es une mouche à m*rde transformée en être humain..."

Puis, visiblement lassé de se répéter, Mickaël Vendetta a conclu de cette façon, "Les gens autour de moi te détestent, tout simplement parce que tu fais du mal et je vais te dire un truc, ne t'inquiète pas, l'univers va bien s'occuper de ta petite gu*ule de mouche à m*rde." Une déclaration tout sauf digne d'un "bogosse".

Nul doute que Cyril Hanouna - déjà critiqué par Sarah Fraisou il y a quelques semaines, répondra à cette attaque dans Touche pas à mon poste. La question est : de quelle façon le fera-t-il ? Avec humour ? Avec sévérité ? Réponse possible ce lundi 3 mai 2021 sur C8.