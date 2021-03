Sarah Fraisou : salaires des influenceurs révélés, elle clashe Cyril Hanouna qui "attise la haine"

Il y a quelques jours, Carla Moreau - invitée sur le plateau de Touche pas à mon poste, confessait avoir versé plus de 1,2 million d'euros à une voyante. Une somme qui a choqué de nombreux internautes et membres de l'émission de C8, mais qui n'aurait rien d'étonnant selon Gilles Verdez.

Les salaires des influenceurs de la télé-réalité dévoilés

Ce mardi 9 mars 2021, le chroniqueur - toujours bien informé sur le monde de la télé-réalité, a en effet révélé que les candidats de telles émissions (et influenceurs sur les réseaux sociaux) pouvaient très bien gagner leur vie, "Sans dire le salaire de Carla, les principaux influenceurs, grâce aux placements de produits, voient leur salaire démarrer à 120 000 euros et peut aller jusqu'à 400 000 euros par mois."

Et si Cyril Hanouna a tenu à modérer cette somme en précisant, "Ce sont des factures pour la société. En net, ça fait à peu près en moyenne entre 50 000 et 280 000 euros par mois", Guillaume Genton a tout de même révélé, "Mais ça n'est que du net pour ceux qui sont à Dubaï, car il n'y a pas d'impôts là bas. Tout l'argent de la société c'est du net dans la poche, vous gagnez deux à trois fois plus instantanément là-bas". De quoi comprendre pourquoi toutes les stars de télé-réalité sont parties s'exiler sur place.

Sarah Fraisou en colère

Des révélations rares sur les salaires des influenceurs, mais intéressantes, qui n'ont cependant pas du tout fait plaisir à Sarah Fraisou. En découvrant que ces sommes étaient balancées à la télévision, sans plus de précisions à côté, la future candidate des Vacances des Anges 4 a donc poussé un coup de gueule sur ses réseaux sociaux.

"C'est à cause de ce genre d'émissions qui dévoilent des sommes incroyables sur le petit-écran que nous après on se fait agresser et voler en France" a-t-elle ainsi déclaré, avant d'ajouter en colère, "Tout ça c'est à cause d'eux en fait. Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie de savoir quel influenceur prend combien. (...) Vous n'avez même pas les sommes exactes, pourquoi vous faites ça en fait ? A part pour attiser la haine ?"

Un message frontal, d'autant plus que Sarah Fraisou a défié Cyril Hanouna de dévoiler son propre salaire au lieu de parler de celui des autres, qui a beaucoup amusé l'animateur de C8. Ce jeudi 11 mars, le papa de TPMP lui a répondu avec humour et ironie, en se montrant déçu de ce clash, "Ça fait mal de voir ça. Sarah Fraisou, s'il te plait, ne me lâche pas."