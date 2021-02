Julien Tanti (Les Marseillais) : "J'ai subi 7 agressions", il explique son départ à Dubaï

Mais pourquoi les stars de la télé-réalité partent-elles toutes vivre à Dubaï, aux Emirats arabes-unis ? C'est la question qui passionne les internautes et qui fait naître toutes les rumeurs. Mais là où certaines personnes y voient surtout la motivation de ces influenceurs d'échapper aux impôts en France, la réalité serait bien différente.

Julien Tanti traumatisé par la France

Interrogé par Télé-Star sur sa nouvelle vie à l'étranger, Julien Tanti - candidat emblématique des Marseillais, a révélé qu'il s'agissait d'un choix vital, "Le point numéro 1 à Dubaï, c'est la sécurité. Je me sens en sécurité avec ma famille, je peux faire des activités avec mon fils tranquillement."

A en croire le compagnon de Manon Marsault, il serait impossible pour un candidat de télé-réalité d'avoir une vie de famille normale dans notre beau pays, "En France, c'est le petit point qui manquait un peu. J'ai vécu pas mal d'agressions, c'est dur à vivre au quotidien... Tu n'en peux plus. J'adore notre pays mais il y a des personnes malveillantes."

Le candidat de télé-réalité victime de multiples agressions

Des propos chocs ? Oui, mais qu'il assume. Selon lui, depuis ses débuts à la télévision, sa vie privée serait devenue ingérable en France. A l'instar de ce qu'a pu subir Maeva Ghennam à Marseille en novembre 2020, il aurait enchaîné les problèmes dans le Sud, "J'ai subi sept agressions : six cambriolages et un braquage. Quand tu as une famille, tu te dis qu'il faut aller ailleurs." Traumatisé par ces expériences, Julien Tanti aurait longtemps vécu reclus à cause de ça, "Je ne sortais plus de chez moi. Je restais enfermé à la maison. Avec mes enfants, ce n'était pas le top de vivre comme ça".

Et si le candidat de W9 n'a pas révélé pourquoi il n'avait pas plutôt déménagé en Meurthe-et-Moselle ou dans le Loiret, des départements plus calmes que les Bouches-du-Rhône, il a confessé, "A Dubaï, la sécurité est impressionnante ! (...) C'était mon seul problème en France, l'insécurité, et je ne suis pas le seul."

Vivre à Dubaï et participer à une émission qui s'intitule Les Marseillais, ça reste quand même ironique...