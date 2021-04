Christian Quesada "en cavale" depuis sa sortie de prison ? "Il a disparu sans laisser d'adresse"

Christian Quesada disparu depuis sa sortie de prison ? "Il est en cavale"

Comme vous le savez, Christian Quesada avait été mis en examen et écroué pour "corruption de mineur" et "détention et diffusion d'images pédopornographiques" en 2019. Et après le verdict de son procès tombé en 2020, l'ancien maître de midi dans l'émission Les 12 coups de midi sur TF1, présentée par Jean-Luc Reichmann, a fait de la prison. Depuis qu'il est récemment sorti de prison, il aurait déménagé et changé de look pour être méconnaissable. Même libéré de prison, Christian Quesada n'a pas le droit de quitter la France et il doit aussi respecter un suivi socio-judiciaire de 5 ans. S'il ne se présente pas, il pourrait retourner en prison pour 3 ans.

Mais ce mercredi 28 avril 2021, Gilles Verdez a révélé dans TPMP sur C8 que Christian Quesada aurait disparu et serait en cavale. "Il est soumis à un suivi judiciaire très strict et doit répondre à toutes les convocations d'un juge d'application des peines. Il doit être disponible quand on le visite, et il doit prévenir de tout changement de domicile ou de déplacement de plus de 15 jours" a rappelé le chroniqueur de Cyril Hanouna dans TPMP.

"Or visiblement, il a disparu sans laisser d'adresse" a ajouté Gilles Verdez, "Il avait donné une adresse le lendemain de sa sortie de prison à Bourg-en-Bresse. Donc il donne une adresse, il s'installe, et puis il disparaît, il part". Cyril Hanouna a donc demandé : "Est-il considéré comme un fugitif ?". Ce qu'a confirmé Gilles Verdez : "Oui il est en cavale. Il a disparu corps et biens. À la manière de Xavier Dupont de Ligonnès, pas pour les méfaits commis, mais pour la disparition. Il s'est volatilisé !". Il se demande même si la nouvelle coupe de cheveux de Christian Quesada, à la "Robinson Crusoé", n'était pas un moyen de "préparer sa cavale".