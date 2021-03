Christian Quesada libre : il est sorti de prison, aurait déménagé et changé de look

Christian Quesada libéré de prison

Le journal Le Progrès a révélé que Christian Quesada est sorti de prison. En effet, l'ex champion de l'émission Les 12 coups de midi sur TF1, animée par Jean-Luc Reichmann, est "libre". Il "vient d'être libéré" il y a 2 semaines. Pour rappel, Christian Quesada avait été interpellé chez lui, dans sa maison d'Hauteville dans l'Ain, puis placé en détention provisoire en mars 2019. Il était accusé de corruption de mineures et détention d'images pédopornographiques.

Lors d'un procès à huis clos, Christian Quesada avait ensuite été condamné en avril 2020 à 3 ans de prison, pour corruption de mineures et détention d'images pédopornographiques. Jean-Luc Reichmann avait assuré "pour moi, il n'existe plus" et le PDG de TF1 avait également réagi à l'affaire. Après "deux ans passés au quartier d'isolement de la prison de Bourg-en-Bresse", un isolement durant lequel il aurait voulu se suicider avec une corde au cou, l'ancien candidat de télé est donc redevenu un homme libre.

"Il a purgé la totalité de sa peine, par le jeu des remises de peine"

Mais comment Christian Quesada a-t-il fait pour sortir de prison plus tôt que prévu ? Le même média détaille qu'il "a purgé la totalité de sa peine, par le jeu des remises de peine". Il aurait en effet reçu "un crédit de peine exceptionnel" pour conduite exemplaire.

"Des crédits de peines exceptionnels peuvent en effet être accordés aux détenus selon les démarches de soins ou de réinsertion entreprises en prison" a ainsi rappelé Christophe Rode, le procureur de la République de Bourg-en-Bresse dans le journal.

L'ex champion des 12 coups de midi aurait quitté l'Ain et changé de look

Et ce n'est pas tout. Il y est aussi dévoilé que Christian Quesada "aurait quitté le département de l'Ain". L'ex détenu aurait déménagé, changé de département, lui qui "avait rendu les clés de sa maison d'Hauteville l'été dernier" en 2020. Il aurait aussi changé de look selon des témoins de sa sortie de prison qui ont témoigné dans Le Progrès. Christian Quesada serait devenu méconnaissable avec des cheveux longs et une barbe, au point que ses codétenus l'auraient surnommé "Robinson Crusoé". Une façon sans doute de redevenir anonyme et ainsi de ne pas être reconnu.