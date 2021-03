Christian Quesada libéré de prison : ce qu'il n'a pas le droit de faire

L'annonce de son arrestation avait choqué de nombreux fans des 12 coups de midi, l'émission de TF1 animée tous les jours par Jean-Luc Reichmann. En mars 2019, Christian Quesada avait été mis en examen et écroué pour détention et diffusion d'images pédopornographiques. L'ancien candidat a aussi été reconnu coupable de corruption de mineurs lors de son procès le 8 avril 2020. Condamné à trois ans de prison ferme, il n'a finalement purgé que deux ans de prison : selon Le Progrès, il aurait été libéré récemment.

Christian Quesada ne peut pas quitter la France

Afin d'échapper aux paparazzi, Christian Quesada aurait quitté l'Ain où il résidait avant l'affaire mais a obligation de rester sur le sol français. Comme l'a rappelé Gilles Verdez dans TPMP ce vendredi 26 mars, Christian Quesada doit observer un suivi socio-judiciaire pour une durée de 5 ans. S'il ne se présente pas, il pourrait retourner en prison pour trois ans. Mais ce n'est pas la seule chose que Christian Quesada ne peut pas faire : ne vous attendez pas non plus à ce qu'il s'exprime dans la presse, il n'en a pas le droit. "Il n'est pas autorisé à parler de l'affaire, à sortir de livre, à faire un film, à accorder d'interview pour l'instant et pendant plusieurs années" a précisé Guillaume Genton.

De nouveaux détails sur l'affaire bientôt révélés ?

Ce dernier, qui a eu accès au dossier judiciaire, a également laissé entendre que tous les détails sur l'affaire n'ont pas été dévoilés. "Ce qu'a fait Christian Quesada c'est infâme et abject. On pensait qu'il détenait, je le dis entre guillemets même si c'est déjà horrible, juste des images de mineurs, mais ça va beaucoup plus loin." a-t-il précisé, indiquant qu'il va dévoiler d'autres détails glaçants prochainement.