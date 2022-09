Christian Quesada est de nouveau en prison ! Les raisons de son retour derrière les barreaux

Il a été maître des 12 coups de midi et a impressionné tout le monde avec ses connaissances. Sauf qu'en réalité, Christian Quesada était loin d'être un ange. Très loin même. En mars 2019, on apprenait que le candidat culte du jeu deJean-Luc Reichmann avait été placé en détention et mis en examen pour corruption de mineurs. Les forces de l'ordre ont retrouvé des milliers d'images et vidéos pédopornographiques sur ses disques durs lors de leur enquête. Son procès a eu lieu en avril 2020 et Christian Quesada a été condamné à trois ans de prison ferme et cinq ans de suivi socio-judiciaire, ainsi qu'à une inscription au fichier des délinquants sexuels.

Un an plus tard, il quittait la prison de Bourg-en-Bresse suite à sa demande de liberté conditionnelle et se transformait physiquement, pour passer inaperçu. Si les rumeurs le disaient en cavale, il dormirait en fait de nouveau en prison.

Christian Quesada de retour en prison

Selon les infos de Midi Libre, Christian Quesada aurait de nouveau été arrêté et placé en détention, un peu plus d'un an après sa libération conditionnelle. Le journal précise que, suite à sa remise en liberté, l'ex-candidat des 12 coups de midi s'était installé dans les Pyrénées-Orientales, "en toute discrétion". Alors, pourquoi un retour en prison ? Tout simplement car Christian Quesada n'aurait pas respecté certaines "obligations" mises en place par la justice. "Sa libération a été assortie d'un certain nombre d'obligations, et notamment par le biais de son suivi socio-judiciaire, un dispositif imposé aux délinquants et criminels sexuels, prévoyant souvent une obligation de soins, ou interdisant de fréquenter des mineures" précise Midi Libre.

Le journal ne donne pas plus de détails sur les raisons qui ont mené le juge d'application des peines à ordonner l'arrestation de Christian Quesada mais précise que le "non-respect de certaines de ces conditions" ont pesé dans la balance. L'homme aurait été arrêté chez lui ce lundi 26 septembre et été immédiatement conduit à la prison de Perpignan. Midi Libre ajoute que, pour le moment, on ne sait pas si des infractions ont été recensées et, si tel était le cas, si de nouvelles procédures vont être mises en place.