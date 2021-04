Christian Quesada en cavale et ruiné ? Un portrait robot choc dévoilé

Christian Quesada en cavale ? "Il y a une volonté claire de ne pas laisser de trace"

Celui qui s'était fait connaître dans Les 12 coups de midi sur TF1, émission animée par Jean-Luc Reichmann, serait bien en cavale. Christian Quesada qui avait été arrêté pour "corruption de mineures" et "détention et diffusion d'images pédopornographiques" et purgé sa peine en prison aurait disparu depuis sa sortie de prison. Gilles Verdez avait assuré dans TPMP sur C8 : "Il est en cavale. Il a disparu corps et biens. À la manière de Xavier Dupont de Ligonnès, pas pour les méfaits commis, mais pour la disparition. Il s'est volatilisé".

Ce jeudi 29 avril 2021, dans TPMP sur C8, Gilles Verdez a donné des nouvelles informations sur la supposée cavale de Christian Quesada. Le chroniqueur de Cyril Hanouna a expliqué que l'ex-champion de TF1 voudrait "lancer un nouveau défi aux enquêteurs". "Il serait dans une sorte de jeu, de réalité virtuelle pour brouiller les pistes" a-t-il précisé, et "il y a une volonté claire de ne pas laisser de trace".

Dans l'émission présentée par Cyril Hanouna, Guillaume Genton a également donné de nouvelles infos : "J'ai appelé l'organisme qui est chargé d'effectuer les contrôles judiciaires de Christian Quesada. Au bout de quinze appels, ils m'ont répondu. Ils sont extrêmement agacés par la situation. Ils m'ont dit : 'Appelez le ministre de la Justice, lui seul à le droit de dire où est Quesada'. Ils sont très agacés et en colère contre Quesada, donc ça veut bien dire qu'il y a un problème avec lui".

Et "on a vu les policiers qui sont chez lui" a-t-il précisé, alors que "suite à sa libération, les policiers n'ont pas à aller chez Quesada", ce qui laisse penser qu'il serait bien en fuite.

Un portrait robot où l'ex maître des 12 coups de midi est méconnaissable

Pour ne pas être reconnu et peut-être aussi pour préparer sa cavale, l'ex maître de midi aurait changé de look. Un portrait robot choc de Christian Quesada a aussi été diffusé dans TPMP. Il s'agit d'un portrait robot qui a été publié dans le magazine Le nouveau détective. Cyril Hanouna a rappelé que depuis sa sortie de prison, Christian Quesada aurait "les cheveux longs et une épaisse barbe". Ses anciens codétenus l'auraient surnommé "Robinson Crusoé". En voyant l'image où il apparaît méconnaissable, il y a eu un fou rire général sur le plateau. "C'est Jésus !" a commenté un des chroniqueurs, un autre ajoutant : "On le reconnaît, quand même...".