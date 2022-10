Christian Quesada, les révélations ignobles : dès 2003, il avait déjà été condamné pour des horreurs dans un parc avec des enfants

Christian Quesada a connu un gros succès dans Les 12 coups de midi, l'émission animée par Jean-Luc Reichmann. Mais par la suite, le candidat a été mis en examen pour détention et diffusion d'images pédopornographiques en 2019, avant d'être condamné. Sorti de prison pour bonne conduite, le délinquant sexuel n'a pas respecté les règles de sa liberté conditionnelle et a donc de nouveau été enfermé il y a environ un mois. Mais Christian Quesada a été libéré de prison une nouvelle fois cette semaine.

Alors que Guillaume Genton a pu s'entretenir avec l'ex-champion du jeu télé, et a raconté plusieurs fois dans TPMP comment Quesada minimisait ce qu'il avait fait (il aurait eu des photos de viols d'enfants), C8 a diffusé le docu Christian Quesada sort du silence, ce jeudi 27 octobre 2022. Et on apprend encore des choses écoeurantes. En 2001, Christian Quesada a approché un enfant dans un parc avec un magazine pornographique. Et en 2003, il s'est masturbé presque nu dans un parc, et fait surprendre par trois enfants forcément choqués.

La journaliste Sabrina Bouyer-Bierlein a raconté : "Un jeune garçon, accompagné de deux de ses copains, se promène dans un parc public. Et là, ils aperçoivent un homme dont ils pensent tout d'abord qu'il fait pipi. (...) Or, en s'approchant, ils s'aperçoivent que ce n'est pas ça du tout et, en fait, que cet homme se masturbe, de manière publique, dans le parc". Leurs parents ont porté plainte à l'époque et Christian Quesada avait été condamné à deux mois de prison avec sursis.

Il est aussi revenu sur des plaintes de filles mineures : "Il y a deux personnes qui sont un peu plus victimes que deux autres"

Quant aux quatre plaintes de jeunes filles mineures contre Christian Quesada, ce dernier s'est exprimé dans le documentaire de C8. "Les faits pour lesquels j'ai été mis en examen, qui s'appellent la corruption de mineur, ça s'appelle un délit, je ne suis pas un criminel, je suis un délinquant" a-t-il d'abord souligné. "Les faits, je les ai reconnus, j'ai payé lourdement. Je n'ai pas besoin de revenir sur le mal, humainement que j'ai pu faire, aux quatre personnes concernées" a-t-il précisé, "Surtout deux, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Il y a deux personnes qui sont un peu plus victimes que deux autres".