"Il ment !", il aurait des photos de "viols d'enfants de moins de 10 ans" : Christian Quesada s'exprime pour la 1ère fois mais tout serait faux et bien pire

Christian Quesada de retour en prison, il s'exprime dans TPMP : "Je ne suis pas un criminel, je suis un délinquant"

Christian Quesada s'était fait connaître dans Les 12 coups de midi sur TF1, émission animée par Jean-Luc Reichmann. Mais le maître de midi cachait bien son jeu : il avait été mis en examen et écroué pour détention et diffusion d'images pédopornographiques en mars 2019. Et en mars 2021, le champion télévisé était sorti de prison pour bonne conduite et avait changé de look pour devenir incognito. Sauf que depuis ce 27 septembre 2022, Christian Quesada a été réincarcéré. Il a été arrêté pour non-respect de certaines des obligations de son suivi socio-judiciaire et a fini une nouvelle fois en prison à Perpignan.

Ce 28 septembre 2022, Cyril Hanouna a annoncé dans TPMP sur C8 que Christian Quesada s'est entretenu par téléphone avec Guillaume Genton. L'animateur a dévoilé plusieurs extraits audios de cet appel téléphonique exclusif. On entend Christian Quesada dire : "Les faits pour lesquels j'ai été mis en examen qui s'appellent de la corruption de mineurs, ça s'appelle un délit. Je ne suis pas un criminel, je suis un délinquant".

"Donc il faut savoir que pour la justice française, un cliché pédopornographique, c'est quand une fille est en culotte et en soutien-gorge et qu'elle a moins de 18 ans. Oui, il y a même plus que ça, mais pour l'inconscient collectif, quand c'est pédopornographique, on met des enfants attachés....On est quand même très très très éloigné" a même lâché celui qui a décidé de sortir du silence.

Guillaume Genton assure que Christian Quesada "ment" et "minimise les faits" : certaines photos "étaient des viols d'enfants"

Mais Guillaume Genton a rétorqué sur le plateau de TPMP : "Il ment ! On a l'extrait du dossier de l'affaire qui stipule exactement ce qu'il y a dans les clés USB et les disques durs de Christian Quesada", "dont certains étaient des viols d'enfants de moins de 10 ans". "C'est bon, c'est bon, arrêtez" a alors coupé Cyril Hanouna, avouant que l'accusé "a l'air très détente, hein...".

"Ouais ! Il ne comprend pas ce qui lui arrive, il ne fait que de minimiser les faits !" a alors répondu le chroniqueur, "C'est-à-dire : 'Oui, ça va, les vidéos pédopornographiques, on s'en fait une mauvaise image, la corruption de mineur, bon, c'est pas très grave', etc. Le dossier, il est immonde ! (...) Il y avait toute une manipulation, une emprise, des dialogues. On a découvert aussi cet après-midi qu'il avait des faux skyblogs qui sont toujours en ligne, d'ailleurs. Des skyblogs de fan de manga, très enfantin. Il se faisait passer encore pour une fille et il rentrait en contact avec des jeunes hommes et des jeunes femmes", "c'est quelqu'un de très dangereux".

Dans un autre extrait audio, Christian Quesada se défend encore : "Le problème, c'est si je le fais - de toute façon, je pense que je vais être obligé de le faire parce que la justice va me demander de rendre des comptes par rapport à ça - vous aurez toujours des gens qui diront : 'Oh mais le gars, voilà, il se pose en victime, il est en train de minimiser les faits'. Vous savez très bien que ça va être ça".

Guillaume Genton a aussi révélé une lettre que Christian Quesada a adressé à son ex, Sabrina. "Il a l'impression qu'on ne parle que de lui. Il dit qu'il fait beaucoup d'audience, que c'est quelqu'un de bancable" a précisé le producteur. Et voilà ce que Christian Quesada a notamment écrit : "Moi, je suis seulement un candidat de télé, il faut remettre les choses à leur place. J'ai eu effectivement une période de forte médiatisation, y compris sur le plateau de cette émission, et même je pense que c'est peut-être un petit peu ce qui a joué, où j'ai refusé d'être chroniqueur. Peut-être, c'est mal passé, je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu ce ressentiment assez exacerbé".