Kelly Vedovelli et Cyril Hanouna en désaccord pendant un débat, elle quitte le plateau en direct

Les chroniqueurs de C que du kif parlent des haters

Ce mardi 26 mai 2020, Kelly Vedovelli et Cyril Hanouna se sont pris la tête dans C que du kif (anciennement TPMP) sur C8. La chroniqueuse du talk-show donnait son coup de griffe à propos "des chroniqueurs insultés sur les réseaux sociaux". Raymond Aabou a par exemple été critiqué par plusieurs internautes pour son avis sur la polémique autour de Camélia Jordana et des violences policières. Il a alors rappelé que lui, comme les autres utilisateurs, pouvait simplement bloquer les personnes indésirables qui insultent dans leurs tweets ou leurs commentaires.

Mais Kelly Vedovelli, qui a récemment défendu TPMP face à un ex chroniqueur, n'était pas d'accord avec lui. Les gens n'ont pas à subir la haine des autres sur les réseaux : "Je voudrais juste remettre les choses à leur place ! À aucun moment on ne s'est plaint ! On ne se plaint pas, c'est juste qu'à un moment donné, quand une personne vous insulte sur les réseaux sociaux, moi je pense à toutes les personnes que ça atteint". Et c'est à partir de là que le débat a dérapé...

Cyril Hanouna recadre Kelly Vedovelli

Si Kelly Vedovelly a notamment évoqué le harcèlement scolaire qui se fait aussi sur les réseaux, Cyril Hanouna a de son côté expliqué que c'est aussi un problème de célébrité. Souvent, les acteurs, les chanteurs et les autres personnalités connues se font insulter par des anonymes sur Instagram, Twitter ou encore Facebook. "Et quand un mec te dis 'grosse p**e, suc**r, poufia**e' !" lui a rétorqué la chroniqueuse, en colère.

L'animateur de C que du kif a alors rapidement recadré Kelly Vedovelli en lui rappelant : "On ne peut pas dire ça à l'antenne Kelly, on n'est pas sur NRJ12". Prenant cette remarque comme une demande de quitter le plateau de l'émission, et aussi visiblement très énervée de cette réponse, elle est tout simplement partie. Et ce sans revenir.