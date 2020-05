TPMP critiqué par un ex chroniqueur : Kelly Vedovelli et Gilles Verdez défendent Cyril Hanouna

Non, Kelly Vedovelli et Gilles Verdez ne sont pas d'accord avec les critiques de l'ancien chroniqueur de TPMP. François Viot a exliqué qu'il n'a pas aimé son passage dans l'émission diffusée sur C8. Les deux chroniqueurs ont donc pris la défense du talk-show et de Cyril Hanouna, tweetant par exemple qu'il "crache dans la soupe" et n'était juste "plus dans le game".

Francois il faut simplement dire que tu n'tais plus dans le Game ...

Je rpte , n'insulte pas la famille ... https://t.co/AKW9hDUvS1 — Kelly Vedovelli (@kelly_vedovelli) May 4, 2020

Selon Gilles Verdez, François Viot "crache dans la soupe" Quant à Gilles Verdez, il a carrément écrit trois messages sur le même réseau social. "Je lis une interview de François Viot qui crache dans la soupe à propos de #TPMP" a-t-il déclaré, vénère. Puis il a ajouté en faisant référence à la pandémie de coronavirus : "L'heure est pourtant plus que jamais à la solidarité collective et pas à l'expression de son aigreur ou de sa rancoeur, mais l'individualisme de certains est à vomir".

Je lis une interview de Franois Viot qui crache dans la soupe propos de #TPMP. L'heure est pourtant plus que jamais la solidarit collective et pas l'expression de son aigreur ou de sa rancoeur, mais l'individualisme de certains est vomir (a suivre) — Gilles Verdez (@gillesverdez) May 4, 2020

(Suite) Sous l'gide bienveillante de @Cyrilhanouna #TPMP est une famille, une vraie, laquelle appartiennent tous les tlspectateurs. C'est la force de l'mission mais Viot n'a rien compris. Il ne voit que son ego. Le lien tiss avec vous tous est plus fort que tout (a suivre) — Gilles Verdez (@gillesverdez) May 4, 2020

(Fin) Pour ma part et pour toutes les raisons du monde, #TPMP incarne l'aventure personnelle et professionnelle d'une vie. Je suis immensment heureux chaque jour de faire partie de cette famille et de travailler aux cts des ami(e)s et de @Cyrilhanouna — Gilles Verdez (@gillesverdez) May 4, 2020