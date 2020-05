TPMP : un ex chroniqueur "très mal à l'aise" balance sur Cyril Hanouna et l'émission

Un ancien chroniqueur clashe TPMP

Alors que TPMP est renouvelée pour "au moins 2 ou 3 saisons", un ex chroniqueur du talk-show a avoué ne pas avoir apprécié ses passages dans l'émission animée par Cyril Hanouna et diffusée sur C8. Cet ancien chroniqueur de TPMP, c'est François Viot. Invité dans le podcast Focus écran, il a raconté comment il est passé d'un état de joie quand il a signé avec la chaîne de la TNT à un sentiment de déception : "Le challenge de la rentrée me semblait très excitant mais les promesses n'ont pas vraiment été tenues, probablement des deux côtés".

"La promesse de Cyril était de me faire faire des analyses médias, de donner des audiences, etc... Et dès la première, je me suis retrouvé déguisé en Britney Spears et à prendre du chocolat dans la gueule" a ainsi lâché François Viot, avouant : "J'ai moyennement aimé". Il ne devrait donc pas revenir dans la nouvelle formule de TPMP qui se préparerait pour la rentrée de septembre 2020.

"Je n'étais pas là pour ça"

Sur le plateau de TPMP, François Viot a même avoué s'être senti "très mal à l'aise" à cause de ces happenings et de ces costumes. "Je n'étais pas là pour ça" a-t-il déclaré, "J'aime bien la déconnade et je n'étais pas le dernier à me déguiser par le passé dans Touche pas à mon poste". Alors où était le problème ? "Là je trouve que c'est de l'humiliation et j'ai passé l'âge de faire le pot de fleurs" a-t-il indiqué, et "je gagne ma vie correctement par ailleurs".