Matthieu Delormeau recadré par Cyril Hanouna dans TPMP : "Il était limite en larmes pendant la pub"

Depuis le 29 janvier dernier, Matthieu Delormeau est à la tête de TPMP People, tous les samedis sur C8. Si les audiences sont plutôt bonnes, Cyril Hanouna, producteur de l'émission, n'a pas été ravi du dernier numéro. En effet, celui qui a récemment dévoilé avec quelle chroniqueuse il pourrait coucher n'a pas du tout apprécié une séquence dans laquelle les chroniqueurs de l'ancienne tête d'affiche d'NRJ12 s'en prennent à Lola Marois et Jean-Marie Bigard. Il ne supporte pas qu'on attaque "ses amis" et s'en est donc pris à Matthieu Delormeau dans l'émission du lundi 8 février... Et on peut dire que le beau blond a pris cher ! Visiblement vexé, il n'a pas parlé pendant un long moment.

"Il était limite en larmes"

Au lendemain de ce recadrage, celui qui a fait son retour sur le plateau de C8 à la rentrée n'était pas autour de la table, remplacé par Laurent Fontaine. Cyril Hanouna a tout de suite précisé que cette absence de TPMP n'était pas due à la dispute de la veille. Son remplaçant du jour a fait des révélations sur l'état de Matthieu Delormeau après la fameuse mise au point. "Il était limite en larmes à la coupure pub. Ce mec est d'une sincérité étonnante. Il est très touchant. Je pense, Cyril, que ce mec t'adore et il compte énormément sur toi. Et ton avis est super important" explique l'ancien animateur de TF1.

Cyril Hanouna touché

Beaucoup de téléspectateurs ont trouvé Cyril très dur avec Matthieu. Celui qui a révélé le salaire de ses chroniqueurs est revenu sur cet épisode : "Je l'ai eu ce week-end et je lui ai parlé de l'émission. J'avais l'impression d'être son papa. Ça m'a touché. Matthieu, c'est un hyper sensible (...) c'est une éponge. Il faut avoir un peu plus de diplomatie et ce n'est pas ma qualité première (...) Je peux parfois dire les choses trop rapidement. Je leur dis les mêmes choses aux autres, mais Matthieu, il faut que je fasse attention. C'est Bob l'éponge." Au final, tout est rentré dans l'ordre et Matthieu Delormeau devrait bien faire son retour autour de la table dès ce mercredi 9 février.