Cyril Hanouna avoue avec quelle chroniqueuse de TPMP il pourrait coucher

Cyril Hanouna ne dit pas non à Kelly Vedovelli pour une nuit

Dans TPMP sur C8, ce 19 janvier 2022, Cyril Hanouna a avoué avec quelle chroniqueuse il pourrait coucher contre une grosse somme d'argent. "Pour 100 millions, pour tout le monde, c'est non. Sauf Kelly, bien entendu" a lâché celui qui se fait appeler "Baba" par les fanzouzes. Cyril Hanouna pourrait donc uniquement coucher avec une de ses chroniqueuses, à savoir Kelly Vedovelli.

"Dommage, je ne les ai pas" les 100 millions d'euros a répondu Kelly Vedovelli, apparemment déçue. "Mais est-ce que vous vous les avez ?" a-t-elle demandé à Cyril Hanouna, en insistant : "Est-ce que vous avez 100 millions ? Je n'ai pas encore accepté, mais je veux savoir si vous les avez avant de m'avancer !".

Il faut dire que l'animateur avait déjà embrassé sur la bouche la Bella du clip de GIMS en direct dans TPMP. Et depuis, les rumeurs sur leur possible couple secret circule. D'autant plus que Cyril Hanouna n'est plus avec Emilie, la mère de ses enfants. On est pourtant encore très loin de pouvoir parler d'un vrai potentiel couple officiel.

Par contre, même pour tout l'argent du monde il dit non à Matthieu Delormeau

Parmi les autres chroniqueurs de TPMP, Matthieu Delormeau a aussi révélé avec qui il coucherait en échange d'argent. Il a déclaré être prêt à donner 100 000 euros pour passer la nuit avec Cyril Hanouna. Mais ce dernier refuse, même pour tout l'argent du monde.

Toutes ces histoires de relations sexuelles monnayées étaient parties de Danielle Moreau, qui a fait son retour dans le talk-show. Ayant une vie amoureuse un peu vide, Cyril Hanouna a proposé à Benjamin Castaldi de s'amuser avec Danielle Moreau pour 1 millions d'euros. Ce qu'il a accepté en riant.