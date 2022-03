Ruby Nikara : après l'eau de son bain, elle vend ses culottes portées, "je suis une artiste"

Ces derniers jours, l'influenceuse Ruby Nikara a fait le buzz pour avoir pris la décision de vendre l'eau de son bain, pour la modique somme de 1500 euros... Ce mardi 8 mars 2022, elle était invitée sur le plateau de TPMP pour s'exprimer, mais un énorme bug a fait interrompre l'émission. Cyril Hanouna lui a donc demandé de revenir le mercredi 9 mars. Les chroniqueurs sont bien évidemment revenus sur la vente de l'eau du bain de Ruby, mais aussi la commercialisation de ses culottes sales. "Ce ne sont pas des culottes sales, ce sont des culottes que j'ai portées, mais je suis propre" précise la rappeuse.

"A aucun moment ce n'est de la prostitution"

Ces dessous, elle annonce les vendre au prix de 100 euros. "Tu m'en mets 8 !" s'amuse l'animateur. "On peut voir la qualité mademoiselle ?" lui demande Bernard Montiel, avant de se saisir d'une de ses culottes et de la sentir sous les cris de dégoût du public. "Je suis propre ! Je suis une fille propre. Et excusez-moi, mais ce n'est pas l'eau ou la culotte de n'importe qui... C'est l'eau de Ruby Nikara, je suis une star quand même" se défend la jeune femme.

Alors que Guillaume Genton et Géraldine Maillet lui demandent si elle a des limites et si, pour une grosse somme d'argent, elle serait prête à accorder ses faveurs à un homme, Ruby s'énerve : "Non mais ça ne va pas ou quoi ?! Je ne suis pas une prostituée de luxe ! Je suis une rappeuse, je suis une artiste !". "A aucun moment ce n'est de la prostitution. Je ne vends pas mon corps. Je vends un article. C'est un produit qui a été confectionné" se défend-elle. Après un long débat entre les chroniqueurs, qui en majorité sont contre ses agissements, Ruby conclut : "Tout ce que j'ai à dire, c'est que je suis la queen, que je suis une reine, que je suis une femme d'affaire, que je suis une rappeuse. Je revendique aussi la liberté de la femme."