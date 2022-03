TPMP : un énorme bug pousse Cyril Hanouna à arrêter l'émission, l'animateur soupçonne une cyber-attaque

Il a offert des roses aux femmes présentes sur le plateau à l'occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes et a ensuite pu animer les débats tant bien que mal, car les soucis techniques sont revenus. "Mes chéris, si vous nous rejoignez, sachez que nous sommes victimes d'un souci technique. On ne sait pas si c'est une cyber attaque, si c'est C8 qui est attaquée en son fief mais, pour le moment, sachez que chaque minute est une minute de douleur. Car je vous parle mais le réalisateur ne sait pas que je vous parle, alors il ne sait pas sur qui aller. A l'heure qu'il est, on ne sait pas si vous nous entendez..." a-t-il expliqué avant de devoir se rendre à l'évidence et arrêter l'antenne quelques minutes plus tard. "Là, c'est insupportable, même pour les téléspectateurs. Malheureusement, on doit stopper l'émission, on est vraiment dégoûté. Rendez-vous demain à 18h40, il y aura le 6 à 7 bien entendu. Désolé encore !" a-t-il conclu.