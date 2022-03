Ruby Nikara vend l'eau de son bain pour 1500€ : une bonne action cachée derrière le buzz ?

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Ruby Nikara se retrouve pourtant au coeur d'une polémique aussi improbable que WTF depuis quelques jours. Le 3 mars 2022, l'influenceuse / rappeuse (elle se décrit elle-même comme la "nouvelle icône du rap français") a en effet profité de son compte Instagram pour partager sa nouvelle idée de génie afin de ramener l'argent à la maison.

Ruby Nikara vend l'eau de son bain

Au programme ? Comme vous pouvez le découvrir ci-dessous, elle a tout simplement décidé de vendre l'eau de son bain aux personnes les plus bizarres / perverses parmi son public. Et quand on dit "perverses" on n'exagère pas puisque cette eau est très spéciale si l'on en croit les propos de Ruby Nikara, "J'ai décidé de commercialiser l'eau de mon bain car je suis une adepte des bains de minuit. J'adore me faire du bien dans le bain (...) et du coup, là, ce que vous trouvez dans ce bocal, c'est l'eau de mon merveilleux bain."

Evidemment, une question très importante se pose désormais : combien coûte un tel flacon ? Attention, préparez-vous psychologiquement : 1500€. C'est 50x plus cher que pour l'eau du bain de Belle Delphine, bien plus suivie sur les réseaux et qui avait déjà tenté cette expérience dès 2019. Alors, oui, ça fait cher, mais quand on compare ce business aux récents pots de la TikTokeuse Stéphanie Matto dans lesquels elle y "rangeait" ses pets pour 870€, on se dit que c'est plutôt une bonne affaire. Après tout, Ruby Nikara le précise sur son site, même si l'eau "n'est pas potable", elle peut tout de même être "utilisée à un plaisir personnel". Tout l'inverse d'un pet (sauf si vous avez une grande imagination...).