TPMP : gros clash entre Cyril Hanouna et Raymond à cause de Ruby Nikara, le chroniqueur quitte le plateau !

Ce jeudi 10 mars 2022, Ruby Nikara était de retour sur plateau de TPMP. La jeune femme, qui vend l'eau de son bain mais aussi ses culottes portées, avec une démarche qu'elle juge artistique, venait une nouvelle fois se justifier sur son business. Cette fois, Cyril Hanouna, qui a récemment recadré ses chroniqueurs, a fait venir un avocat pour indiquer à l'influenceuse que ce qu'elle faisait n'était pas légal. La rappeuse a encore une fois fait le show et sa présence répétitive dans l'émission (3 fois en 3 jours) commence à agacer certains chroniqueurs. C'est notamment le cas de Raymond, qui n'a pas hésité à exprimer sa colère et à critiquer l'invitée sur ses activités. "Elle a 500 000 followers. Donc c'est 500 000 débiles qui la suivent ?" lui demande alors Matthieu Delormeau. "Et pourquoi pas ?" rétorque Raymond. Une réponse qui rend hystérique Ruby Nikara, qui le menace avec sa chaussure à talon.

Raymond quitte le plateau

"Vous faites des quarts d'heure sans filtre toutes les deux minutes avec l'autre qui est parti twerker dans une église. Ca part en vrille à cause de guignols comme elle !" s'emporte le chroniqueur réputé pour ne pas avoir la langue dans sa poche. "On parle de ce qui buzz. Si la ligne éditorial de l'émission ne te convient pas, tu peux y aller" le reprend Cyril Hanouna. Raymond le prend au mot et a décide de quitter le plateau. "Ne vous inquiétez pas, c'est mon ami. Il dormira à la maison ce soir" tempère l'animateur face à la sale ambiance.

Réconciliation sur Twitter

Tout est bien qui finit bien. Le chroniqueur et l'animateur se sont rapidement réconciliés sur Twitter. "Les amis, je ne sais pas tricher... je reste un abruti 😂 mais quand même, quelle chance ce #TPMP, on échange, on rigole avec @Cyrilhanouna, on se dit les choses en direct... Ca n'existe nulle part dans d'autres émissions, VIVE LE DIRECT, à demain 😂... ET MERCI pour vos messages, vous déchirez ❤️" a écrit Raymond.