TPMP : le top 3 des chroniqueurs préférés des téléspectateurs révélé, grosse émotion en plateau

Deux émissions, deux ambiances. Tandis que l'heure était à la tristesse ce mardi 21 juin 2022 sur le plateau de Quotidien suite à l'annonce du départ de Lilia Hassaine, l'ambiance était nettement plus heureuse dans TPMP sur C8. A l'approche de la fin de la saison, Cyril Hanouna a tout simplement organisé un bilan pour revenir sur cette année très particulière qui a vu le talk show prendre un virage important au niveau des sujets traités à l'écran.

Les chroniqueurs de TPMP préférés des téléspectateurs

A cet effet, l'animateur emblématique de Touche pas à mon poste a notamment partagé un récent sondage très spécial organisé par TV Magazine à travers lequel 50 000 téléspectateurs ont été invités à élire leurs chroniqueurs préférés. Et comme on a pu le découvrir, les résultats ont donné lieu à quelques surprises.

Ainsi, c'est Matthieu Delormeau qui est arrivé en troisième position. Le chroniqueur - également animateur de TPMP People, semble posséder une fan-base toujours aussi solide et fidèle, prête à le soutenir en cas de coup dur. On s'en souvient, il s'est récemment retrouvé au centre de tensions sur le plateau de l'émission à l'occasion d'un débat sensible autour de l'homophobie qui l'avait fortement impacté. Aussi, sa présence sur le podium indique que, malgré ses clashs réguliers, le public est derrière lui.

En deuxième position ? On y retrouve Guillaum Genton, le producteur qui n'est jamais le dernier à livrer une petite rumeur people mais également à complimenter Cyril Hanouna. Et s'il s'est retrouvé au centre d'une polémique cet hiver en parlant librement de son budget mensuel, cette liberté de ton semble visiblement plaire à une partie du public.

Raymond élu et ému

Enfin, et c'est la grosse surprise de ce sondage, les historiques comme Gilles Verdez, Valérie Benaïm ou encore Benjamin Castaldi ont tous été snobés au profit de... Raymond Aabou. Oui, alors que le chroniqueur ne vient pas de l'univers des médias et, à l'inverse de ses collègues, reste ancré dans le monde réel avec son véritable travail, son naturel et sa sincérité semblent résonner dans le coeur des téléspectateurs qui se reconnaissent en lui.

Et forcément, ce plébiscite a autant surpris qu'ému le principal concerné. Abasourdi par cette révélation, Raymond Aabou n'a pu retenir deux/trois larmes au moment de faire un petit discours : "Merci les gens. Bravo à tous. L'émission on la fait ensemble, je ne peux pas tout seul, je ne suis rien tout seul. Je ne parle pas en premier, c'est d'abord les autres qui prennent des risques. Il n'y a pas de mots... C'est bien ! C'est bien."

De son côté, Cyril Hanouna n'a pas caché sa fierté de voir son protégé être autant aimé du public. Il l'a rappelé, le choix du chroniqueur était "un pari" à l'époque et il est particulièrement heureux de sa réussite aujourd'hui : "Quand je l'ai appelé, il m'a dit, 'Qu'est-ce que je viens faire là ?'. Très vite, il a trouvé sa place dans l'émission et je ne lui ai demandé qu'une chose, 'Sois le Raymond que je connais dans la vie. Si tu es ce Raymond, tu seras le Raymond exceptionnel qu'on voit aujourd'hui à l'écran'. (...) Il y a eu cette consécration. Tu as été élu chroniqueur de l'année avec 52% des voix. Raymond, sans rire, tu le mérites. Je voulais te le dire. Je suis très très fier de toi. Tu as fait une année formidable."

On en connait un qui va passer de bonnes vacances cet été !