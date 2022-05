TPMP : gros clash entre Matthieu Delormeau et Gilles Verdez, "Vous êtes un énorme conn*rd !"

Dans la quotidienne de TPMP diffusée ce mercredi 18 mai 2022 sur C8, Matthieu Delormeau et Gilles Verdez ont eu un gros clash. Ce n'est pas la première fois que les deux chroniqueurs se prennent la tête sur le plateau... Mais cette fois, c'est allé beaucoup plus loin que d'habitude ! Les insultes ont fusé et l'animateur de TPMP People a même quitté le plateau avant la fin de l'émission.