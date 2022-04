TPMP : Matthieu Delormeau s'attaque à Delphine Wespiser après son soutien à Marine Le Pen, gros clash entre chroniqueurs

Dans TPMP, on est habitués aux clashs et aux polémiques. Il y a quelques jours, Delphine Wespiser a surpris tout le monde en dévoilant qu'elle n'était pas contre avoir Marine Le Pen en tant que présidente de la République. "Ça me plairait bien d'avoir une présidente, j'aimerais bien une maman des Français, qui rassemble, qui protège, avec une sensibilité de femme" a déclaré la chroniqueuse de Cyril Hanouna. Des propos qui ont fait polémique et ont mené à l'exclusion temporaire de l'ex Miss France au sein de l'émission de C8. Si elle a, depuis, pris la décision de ne plus parler politique, ses propos continuent de faire parler.

Matthieu Delormeau pense que Delphine Wespiser aurait dû être virée de Fort Boyard

Ce vendredi 22 avril 2022, les chroniqueurs et Cyril Hanouna sont revenus sur cette histoire et notamment sur le fait que l'ancienne Miss France a été confirmée au casting de la prochaine saison de Fort Boyard malgré ses propos. Une chose illogique pour Matthieu Delormeau qui a expliqué qu'il aurait préféré la voir exclue de l'émission de France 2. "C'est un programme pour les enfants principalement. Voter Marine Le Pen et vanter Marine Le Pen pour les enfants, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. (...) Je pense qu'une personne très influente est intervenue et elle a récupéré son poste. Quelle chance elle a !" a-t-il d'abord lâché avant d'ajouter : "C'est un programme pour les enfants, un programme bienveillant, gentil, de tolérance, le Rassemblement National ne véhicule pas tout à fait ça."

"Vous êtes malade !"

Des propos qui n'ont pas DU TOUT plu à une grande partie des chroniqueurs de TPMP présents autour de la table. Gilles Verdez a notamment attaqué Matthieu Delormeau pour ses propos après un dérapage sur Dieudonné. "C'est vous qui devriez être suspendu parce que vous comparez Delphine Wespiser à Dieudonné ! C'est honteux ce que vous dites ! (...) Vous êtes complètement malade !" a lâché le chroniqueur tandis que "Baba" a lâché un "t'es fou" à Matthieu Delormeau. D'autres chroniqueurs ont rappelé qu'il était illégal de virer quelqu'un à cause de ses opinions politiques. Seul soutien de Matthieu Delormeau ? Guillaume Genton qui n'a pas hésité à lâcher : "Arrêtez d'être une bande de faux cul, vous êtes tous là à la défendre alors qu'en coulisses, c'est "Ah la, la, elle vote pour Marine Le Pen quand même. Arrêtez un peu !"

Pour revivre ce clash, rendez-vous dans notre diaporama pour la voir la vidéo.