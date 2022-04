TPMP : Delphine Wespiser critiquée pour son vote pour Le Pen, elle prend une décision radicale

Marine Lorphelin et Sylvie Tellier ont réagi

Marine Lorphelin a réagi à la décision de Delphine Wespiser. Dans les commentaires du post Instagram, elle a écrit : "Une qualité. Je te respecte énormément pour ton courage de dire ce que tu penses (après on est d'accord ou pas, ce n'est pas le débat). Et ta défense est très juste. Bref ne te laisse pas détruire par les critiques & les opinions des autres. Tu es plus forte que ça".

De son côté, Sylvie Tellier avait réagi dans sa story Instagram en expliquant : "Je ne réagirai pas. En 20 ans, vous ne m'avez jamais entendu parler de politique. (...) C'est ma position toute seule, ça n'engage personne, je considère que j'ai été élue par les français et que de ce fait, je suis la Miss de tous les Français. Je souhaite donc rester apolitique".

Pour rappel, avant de prendre cette décision de ne plus parler de politique à l'antenne, Delphine Wespiser s'était défendue sur le plateau de TPMP après son exclusion : "Je suis punie et mise au placard parce que j'ai été trop courageuse, trop authentique ? Parce que j'ai dit ce que je pensais, parce que j'ai fait mon travail de chroniqueur ? Ici le but est de donner notre avis", "et là on me met au placard parce que j'ai utilisé mon droit de liberté de penser".