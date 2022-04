TPMP : Delphine Wespiser révèle que son compagnon Roger l'a empêchée de sombrer dans l'alcool

Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ne cachent rien à leurs téléspectateurs. Dans la quotidienne de TPMP de ce mercredi 13 avril 2022, les personnes présentes autour de la table ont évoqué les pires moments de leur vie. Bernard Montiel a avoué qu'il avait pensé à se suicider. L'ancienne Miss France 2012, Delphine Wespiser, a quant à elle révélé qu'elle avait failli sombrer dans l'alcool. C'est Roger, son compagnon de 26 ans son ainé, qui l'a sortie de cette mauvaise passe.

Delphine indique que tout a commencé à cause d'une rupture amoureuse. "Toujours le même, avec les cheveux rouges, que tu mettais dans le lit", s'est exclamé l'animateur au sujet de l'ex de sa chroniqueuse, avant de préciser : "Je vous le dis. Delphine, elle a eu trois mecs dans sa vie. Je connais toute sa vie".

"J'ai bu beaucoup, beaucoup, beaucoup"

"Et donc, à la suite de ça, j'ai fait ma crise d'adolescence, genre à 23/24 ans et je sortais beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai bu beaucoup, beaucoup, beaucoup" explique celle qui s'est fait racketter dans la rue, avant d'affirmer que c'était son amoureux actuel qui l'avait sortie d'affaire. "Tu as beaucoup bossé pour ton image. Maintenant, si tu ne veux pas tout casser, il faut arrêter avec ça. Je vais te mettre au sport, je vais te booster. Tu vas arrêter de penser à ce garçon. Et tu vas venir avec moi" lui a lancé Roger pour qu'elle se reprenne en main.

"Il voulait la k*n surtout ! Faut pas raconter d'histoires... Pas à moi !" s'est amusé Cyril Hanouna. Heureusement, tout va désormais pour le mieux pour la chroniqueuse qui a récemment fondu en larmes sur le plateau. Elle n'est pas tombée dans l'alcoolisme et file le parfait amour avec son Roger.