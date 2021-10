Delphine Wespiser agressée : après Vaimalama Chaves, l'ex-Miss France rackettée dans la rue

Il y a quelques jours, Vaimalama Chaves s'affichait en larmes sur Instagram à la suite d'une agression. La candidate de Danse avec les stars 2021 l'assurait, vidéos à l'appui, une bande de jeunes s'en était pris à elle en lui jetant des pierres et en tentant de lui voler ses affaires. "Aujourd'hui, je suis en colère. Je suis en colère parce que je me suis fait agresser" a-t-elle déclaré, "Je suis en colère. Je me sens si faible et démunie !", déclarait-elle notamment.

Une deuxième Miss France agressée dans la rue

Ce vendredi 8 octobre 2021, c'est une autre ancienne Miss France qui a été à son tour victime d'une agression dans les rues de France. De qui s'agit-il cette fois ? De Delphine Wespiser, élue en 2012. Sur ses réseaux sociaux, l'actuelle chroniqueuse de Touche pas à Mon Poste (C8) a en effet partagé sa détresse après une inquiétante altercation.

"Je viens de me faire agresser dans la rue. En un tour de passe passe, ma montre a disparue. Marre de ce pays, a dans un premier temps déploré la jeune femme, qui s'est ensuite plaint du manque de soutien, Que fait la police ? Nous avons tourné 1h pour retrouver mon agresseur et nous n'avons pas vu une seule patrouille de police pendant tout ce temps."

D'après les informations de Public, c'est une montre d'une valeur de 4000€ qui aurait ainsi été dérobée à Delphine Wespiser, qui n'aurait pas hésité à porter plainte. En revanche, et c'est la bonne nouvelle, celle-ci - qui serait tout de même "en état de choc", n'aurait pas été blessée physiquement durant cet événement traumatique.