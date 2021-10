Danse avec les stars 2021 : Camille Lellouche, Vaimalama Chaves en larmes... Les twittos se lâchent

Danse avec les stars 2021 : Camille Lellouche en chanson face à Denitsa Ikonomova, Vaimalama Chaves en larmes et son prénom déformé mais aussi la danse de Tayc et Fauve Hautot, les twittos se lâchent

Ce nouveau prime de Danse avec les stars 2021, ce vendredi 1er octobre 2021 sur TF1, était encore incroyable. Et les twittos ont été très nombreux à se lâcher, plaçant encore une fois le hashtag #DALS en TT sur Twitter. Chanson de Camille Lellouche diffusée devant Denitsa Ikonomova, Vaimalama Chaves en larmes, Tayc et Fauve Hautot et leur rumba à la fois adorée et clashée... Découvrez vite ce qui a le plus fait réagir les internautes.

Une chanson de Camille Lelouche pour dmarrer #DALS, a va la mettre en forme Denitsa... — Damian Longoria (@HimynameisDam_) October 1, 2021

Ils ont os la chanson de Camille Lellouche alors qu'il y a Denitsa #DALS — R I N E M A (@tamazbreizha) October 1, 2021

#DALS Denitsa quand elle a entendu la chanson de Camille Lelouche pic.twitter.com/8qKYkC0wRI — Cambier (@GuyllianCambier) October 1, 2021

J'ai pens Denitsa qui a d supporter la chanson de Camille Lellouche pendant la valse #DALS #DALS11 — (@steelaandv__) October 1, 2021

Camille Combal : qu'est ce que vous avez penser de cette valse Denitsa ?



Denitsa : blah blah 1 2 step, les hanches droites, le buste devant ! Par contre le son il pue sa mere (le son de Camille Lelouche)#dals pic.twitter.com/C95NOlBI0A — swaggy_ccp3 (@swaggy_ccp3) October 1, 2021

Vaimalama Chaves en larmes dans Danse avec les stars 2021, les internautes émus Mais les internautes ont aussi beaucoup parlé de Vaimalama Chaves sur Twitter. Celle qui avait été élue Miss France 2019 s'est montrée très touchante avant, pendant et après sa prestation avec Christian Millette. Lors des répétitions, le danseur a annoncé à Vaimalama Chaves qu'ils allaient danser sur le morceau Corps de la chanteuse Yseult. "Je vais pleurer" a-t-elle répondu, "Quand je suis allée au collège, j'étais la petite bigleuse avec un appareil dentaire et une acné conséquente. Au début, je n'avais pas vraiment de regard sur mon corps, c'est juste que c'était les autres". "Il n'y a pas de place pour les faibles. Cette phrase me ramène pas mal aux commentaires déplacés que j'ai pu recevoir en grandissant. 'T'es grosse, t'es moche, t'iras pas loin'. Quand l'avis qu'on a de toi c'est ça, bah ça fait mal" a-t-elle précisé, elle qui avait déjà évoqué les moqueries sur son poids quand elle était plus jeune. Vaimalama Chaves qui s'est faite agresser récemment dans Paris a aussi pleuré après sa prestation lors du prime. La reine de beauté était en larmes dans Danse avec les stars 2021 : "Ce sont tous les traumatismes que j'ai pu vivre en tant que femme et que je ne suis pas seule à vivre. Grâce à Christian, j'ai pu me libérer de tout ça".

Vaimalama m'a mise en larmes ...si belle #DALS — NoeFat75 (@NoeFat02) October 1, 2021

Je trouve Vaimalama trs touchante, sous ses airs de femme qui s'assume et sans langue de bois, elle cache des blessures, et un manque de confiance. #DALS pic.twitter.com/ffUamrTvKB — Clement (@ClementTvreal) October 1, 2021

Vaimalama est vraiment touchante, peut-tre pas la danse du sicle mais parfois l'motion prend le dessus et vaut plus #DALS — Nina (@noplpnina) October 1, 2021

Vaimalama m'a mue. Elle tait douce, sincre et touchante sur cette danse. La semaine dernire c'tait vraiment pas terrible mais l, elle a russi me faire pleurer. Bravo elle #DALS — LaIb (@leaibn_) October 1, 2021

Tayc et Fauve Hautot : les twittos réagissent à leur rumba hot mais critiquée Le chanteur Tayc et Fauve Hautot ont eux aussi beaucoup fait réagir sur Twitter. Après leur danse ultra sexy du premier prime, qui avait fait monter la température, ils ont de nouveau proposé une choré hot. Une rumba, danse de l'amour, que beaucoup ont adoré ! Mais Chris Marques leur a dit après leur prestation que les pas de danse n'avaient rien à voir avec une rumba : "Il faut se plier aux règles et ce n'est pas une rumba". Du coup, il y a eu beaucoup de tweets pour soutenir Tayc et Fauve parce qu'ils ont quand même hyper bien dansé. Mais il y a eu aussi des messages pour clasher leur rumba qui ressemblait trop à leur samba de la semaine dernière. Et d'autres encore ont commenté leurs danses sensuelles en pariant qu'ils pourraient être plus que des partenaires de danse...

Tayc et Fauve, mais quel plaisir pour les yeux #DALS11 #dals — Marie (@CallmeMariepal) October 1, 2021

La tension entre Tayc et Fauve shiiii #DALS11 — Kadry (@KadryahI) October 1, 2021

Chris Marques qui fait la morale Fauve et Tayc : #dals pic.twitter.com/hsx2MJUFxF — lola213 (@lolah33290381) October 1, 2021

L'ambiance sur le plateau, aprs l'avis de Chris Marques sur la non rumba de Tayc et Fauve. #DALS #DALS11 pic.twitter.com/RcUiwFFIlu — Clement (@ClementTvreal) October 1, 2021

Les internutes vénères parce que le prénom de Vaimalama est souvent déformé Vaimalama Chaves a aussi été beaucoup tweetée par rapport à son prénom. En effet, après Nikos qui avait écorché celui d'Aya Nakamura aux NRJ Music Awards, c'est Camille Combal qui a écorché plusieurs fois le prénom de Vaimalama Chaves dans Danse avec les stars 2021. Du coup, la mauvaise prononciation de "Vaimalama" a beaucoup été critiquée sur le réseau social. Beaucoup ont trouvé ça "honteux", voire "irrespectueux".

Par contre les gars je sais pas c'est quoi le problme avec "Vamalama"? a en fait des caisses pas arriver prononcer le prnom toute la soire, Je pense que tout le monde sait lire sur le plateau, on peut faire un petit effort ?

La Polynsie c'est la France aussi #DALS — Gwendal Marimoutou (@Gwendaloff) September 24, 2021

Insupportable la faon dont ils font exprs de dformer le prnom de Vamalama, tu apprends le prononcer une fois et c'est bon arretez votre bluff archi pas marrant #DALS #DALS11 — Nexmv (@NeomaShm) October 1, 2021

je jure que "vaimalama" n'est vraiment pas aussi dur prononcer qu'ils essaient de nous faire croire #DALS — lulu (@lomirbac) September 24, 2021

Vaimalama quand elle rentre chez elle aprs une soire de plus ou on a massacr son prnom #dals pic.twitter.com/Ag5j5J3nHU — Worldwide Genuine (@wwdgenuine) October 1, 2021