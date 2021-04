Camille Lellouche accusée d'avoir séparé Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova: sa vidéo qui intrigue

Camille Lellouche poste une vidéo... qui semble inspirée de son histoire avec Rayane Bensetti

Au début du mois d'avril 2021, une vidéo montrant Camille Lellouche et Rayane Bensetti en train de s'embrasser avait créé le buzz sur les réseaux. Beaucoup d'internautes avaient accusé Camille Lellouche d'avoir brisé le couple entre Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova, même si aucun des deux n'a jamais confirmé leur supposée romance. Accusée par certains d'être une briseuse de ménage depuis cette vidéo que l'acteur de Tamara a depuis supprimé (et pour laquelle il s'était excusé en story), l'humoriste semble avoir répondu à sa manière.

Dans une vidéo parodique postée sur Instagram, Camille Lellouche a imité une fausse candidate de télé-réalité, Sandy, qui répond à un clash fictif. "Soit disant j'ai couché avec son mec. J'ai couché avec un gars qui lui était célibataire, tu vois ce que je veux te dire ?" lâche-t-elle avec son personnage, "ton mec il est là, il m'appelle encore en plus, t'es au courant ? Il me dit 'je t'aime mon bébé, mon amour' pendant que toi il te dit 'pardon, désolé, désolé'".

Même s'il s'agit d'un sketch, beaucoup d'internautes y ont vu une réponse pleine d'humour à l'affaire entre elle, Rayane Bensetti et la danseuse de Danse avec les stars sur TF1. Cela sous-entendrait donc qu'il aurait été célibataire et non en couple avec Denitsa Ikonomova au moment du baiser avec Camille Lellouche.

Beaucoup d'internautes y voit "un message subliminal" pour Denitsa Ikonomova