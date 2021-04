Rayane Bensetti et Camille Lellouche s'embrassent : l'acteur réagit à la vidéo choc (Denitsa aussi)

Rayane Bensetti s'excuse, Denitsa Ikonomova réagit

Suite au bad buzz de cette vidéo de baiser, Rayane Bensetti s'est excusé. Dans sa story Instagram, il a demandé "pardon", avec plusieurs émojis, dont un avec une larme et des mains demandant le pardon. Et la star des films Tamara avec Héloïse Martin a également partagé dans sa story Insta des paroles de la chanson Sorry, Blame It On Me d'Akon. Une fois traduites en français, voilà ce qu'elles disent : "Je réalise que tout ce que je fais affecte les gens qui m'entourent. Donc je veux prendre ce temps pour m'excuser pour les choses que j'ai faites. Et les choses qui ne se sont pas encore produites. Et les choses dont ils ne veulent pas prendre la responsabilité".