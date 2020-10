Camille Lellouche, McFly & Carlito... Des stars révèlent leur poids pour lutter contre les complexes

Les stars révèlent leur poids avec #mesformesenforme et #danslabalance

Un défi auquel de nombreuses célébrités ont participé. Parmi elles, Ariane Brodier, Rachel Trapani, Martha Gambet, la femme de Norman Thavaud, Jade Leboeuf ou encore la youtubeuse Emy LTR qui a poussé un coup de gueule : "Trop petite, trop maigre, pas assez musclée, trop grosse, trop grande, trop ..? STOP ! Lâchez vous et lâchez nous, notre poids ne définit pas qui nous sommes, je suis moi et c'est très bien comme ça." L'humoriste et chanteuse Camille Lellouche a elle aussi sauté sur l'occasion pour parler de ses complexes : "J'ai été complexée par mon poids pendant presque 10 ans, et les gens autour de moi ne faisaient qu'appuyer celui-ci. 'T'es trop maigre', 't'es squelettique', 'On dirait ma petite soeur' et j'en passe !".

Le but : "faire bouger les mentalités" sur le corps parfait

SilentJill veut elle aussi "faire bouger les mentalités" : "Il est grand temps d'apprendre à se focaliser sur un corps sain et en bonne santé plutôt que sur un chiffre. Ensemble faisons bouger les mentalités et arrêtons de mettre tant de pression sur nos corps. Tout ça pour faire partie des standards ...." La youtubeuse rappelle que "90% des corps parfait que vous voyez sur les réseaux sont faux". Un argument repris par Inès Reg, qui rappelle qu'il "n'existe pas de corps parfait. Il n'existe pas de corps 'instagramable'. Ce qui importe c'est notre bien-être. C'est de s'aimer, de s'assumer, d'être fière de ce que nous sommes."

McFly & Carlito fiers de leur impressionnante perte de poids

Il n'y a pas que des femme qui ont relevé le challenge : McFly a partagé son impressionnante perte de poids. "Y'a un an j'étais à 107kg, voici mon poids (89,5) après des centaines de sessions de sport (Big up @akim_abm) et des repas contrôlés et sains. Perdre du poids c'était un objectif qu'on s'était fixé, et j'en suis fier, mais ce qui compte c'est l'image qu'on a de soi, peu importe les chiffres sur la balance. D'ailleurs très honnêtement j'ai encore un chouille de mal à m'accepter, comme quoi c'est dans la tête." Il a été suivi par son acolyte Raphaël Carlier (Carlito) qui, après avoir précisé les bienfaits de sa remise en forme, écrit : "À chacun de trouver comment il/elle se se sent mieux. Moi c'est autour de 90 kilos, avec un meilleur coeur et toujours pas de cheveux. Ne focalisez pas sur le poids, mais établissez comment vous vous sentez le mieux. C'est tout ce que je vous souhaite."