Elodie Fontan, Benoît Michel, Mathieu Spinosi... que deviennent les anciens acteurs de Clem ?

Philippe Lellouche

Philippe Lellouche n'est pas célèbre que pour son rôle de Xavier Ferran dans Clem. Il a aussi joué dans de nombreux films comme Camping 2, Camping 3 et Bienvenue à bord avec Franck Dubosc, Chacun sa vie avec Johnny Hallyday et Jean Dujardin, Tu veux ou tu veux pas avec Sophie Marceau et Patrick Bruel et Nos plus belles vacances avec Julie Gayet.

Et depuis qu'il a quitté la série, il a continué de tourner pour le grand écran dans La Vertu des impondérables avec Stéphane De Groodt et Elsa Zylberstein et Simone, le voyage du siècle, où il a retrouvé Elsa Zylberstein. Côté théâtre aussi, le comédien a travaillé sur la pièce L'Invitation de Hadrien Raccah, qu'il a mise en scène pour le théâtre de la Madeleine.

Quand à sa vie privée, il est toujours en couple avec Vanessa Demouy avec qui il a eu deux enfants (un fils, Solal, né en 2003 et une fille, Sharlie, née en 2011).