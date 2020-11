Dix pour cent saison 4 : "C'était dingue", Rayane Bensetti parle de sa scène avec Sigourney Weaver

Après José Garcia, Mimie Mathy, Charlotte Gainsbourg, Julie Gayet, Tony Parker ou encore Franck Dubosc, c'est au tour de Rayane Bensetti, Guillaume Galienne, Jean Reno, Bernard Verley et Sigourney Weaver d'entrer en piste pour les deux derniers épisodes de la saison 4 de Dix pour cent sur France 2 ! La participation de Sigourney Weaver est un beau cadeau pour terminer en beauté la série, mais ça l'est d'autant plus pour Rayane Bensetti puisqu'il a la chance de partager une courte scène avec la star d'Alien.

Rayane Bensetti au casting de Dix pour cent saison 4, il se confie

Mais comme a confié l'acteur d'Il était une fois à Monaco en interview avec PRBK, il est tout aussi honoré d'être au casting de la dernière saison de Dix pour cent, qui promet quand même une suite : "J'adore la série. Je trouvais ça très cool qu'on me le propose, c'était un honneur de pouvoir le faire. Après, c'est drôle parce que tout le monde me parle de ça. Je n'ai pas un rôle de malade, je ne suis pas là pendant tout un épisode. Je marche dans la rue, je parle à Sigourney Weaver, on se donne une réplique et je pars. Ca va très vite."

"Je trouvais ça trop classe de jouer avec Sigourney Weaver"

Rayane Bensetti nous en a ensuite dit plus sur son état d'esprit face à l'actrice américaine, Sigourney Weaver dans Dix pour cent : "C'est quand même dingue de donner la réplique à Sigourney Weaver. En plus, elle m'a parlé de Let's Dance qu'elle a vu. Je trouvais ça trop classe de jouer avec elle, de passer toute une après-midi ensemble. En plus, c'est la dernière saison de Dix pour cent, donc c'est cool de marquer mon nom dans cette histoire. J'aurai fait une petite apparition et pas n'importe laquelle parce que apparemment c'est le meilleur épisode donc je suis trop content."

Propos recueillis par Lola Maroni. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.