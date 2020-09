Dix pour cent saison 4 : la date de diffusion annoncée, premières infos révélées

Dix pour cent de retour cet automne

Toujours à la recherche d'une bonne nouvelle en cette année 2020 catastrophique ? On en a peut-être une pour vous. C'est désormais officiel, la saison 4 de Dix pour cent - la série de France 2 signée Dominique Besnehard, débarquera cet automne sur nos écrans. Aussi, sortez votre agenda et notez : c'est à partir du 21 octobre que la diffusion débutera.

Une saison mouvementée

Composée de seulement 6 épisodes, cette nouvelle saison devrait être particulièrement mouvementée pour les personnages et jouissive à suivre pour les fans. D'après les premières informations révélées, Andréa (Camille Cottin) - désormais DG de l'entreprise, va en effet rapidement déchanter devant la tâche quasi impossible de sauver l'agence face aux départs des talents de Mathias (Thibault de Montalembert), Hervé (Nicolas Maury) pourrait trouver un second souffle dans sa carrière en passant devant la caméra, tandis que Camille (Fanny Sidney) et Sofia (Stéfi Celma) devront apprendre à gérer leur nouvelle relation d'agent/talent.

Mais ce n'est pas tout, cette saison 4 nous promet encore une fois une foule de guest-stars absolument incroyable. En plus d'une Mimie Mathy (Joséphine Ange Gardien) qui devrait surprendre tout le monde avec une auto-dérision inattendue, ce sont notamment Franck Dubosc (Camping), Sigourney Weaver (Avatar) ou encore Rayane Bensetti (Tamara) qui sont également annoncés.