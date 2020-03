Dix pour cent saison 4 : Mimie Mathy spoile les épisodes, les fans pas contents

Peu habituée au concept des spoilers avec les aventures de Joséphine Ange Gardien, Mimie Mathy s'est (un peu trop) lâchée ce lundi 2 mars au sujet de la future saison 4 de Dix Pour Cent, dans laquelle elle incarnera son propre rôle. Présente sur le plateau de Quotidien (TMC), l'actrice n'a en effet pas réussi à garder sa langue dans sa poche au moment de parler de son apparition dans la fiction de France 2.

Mimie Mathy dit tout sur Dix pour cent

Premièrement, Mimie Mathy est revenue sur les débuts de son intrigue dans la série : "Camille Cottin est mon agent mais ne croit pas du tout en moi. Je fais beaucoup trop de téléspectateurs pour elle. Je me rends compte qu'elle ne me trouve rien. J'ai fait un milliard de téléspectateurs en 20 ans, tout le monde s'en fout, on s'occupe pas de moi et on me vire de l'agence".

Puis, dans un second temps, la comédienne - visiblement très excitée par ce rôle qui casse un peu son image, a révélé l'intégralité de l'une de ses plus grosses scènes. Après avoir confié que celle-ci était inspirée d'une histoire vécue par Richard Bohringer, lui-même viré par son agence de l'époque, Mimie Mathy a dévoilé en détail ce qui était réservé à son personnage : "Je reviens à l'agence, je dis 'alors ça c'est grâce à moi que vous l'avez payé', 'ça c'est à moi, et ça'... Je récupère la machine à café, il y a un vase [Camille Cottin] me dit 'non ça c'est de Léa Seydoux' et je réponds 'oui toute façon il est moche'."

Festival de spoilers dans Quotidien

Enfin, décidément intenable au sujet de Dix pour cent, Mimie Mathy a conclu ses révélations par deux autres gros spoilers. "Le nouvel agent qui tient à s'occuper de moi après ça intègre finalement l'agence au bout de trois épisodes, donc je ramène tout" a-t-elle confié sur ce qui devrait donc être la fin de son histoire, avant d'en dire un peu trop sur l'apparition de Charlotte Gainsbourg, qui a été aperçue faussement blessée sur le tournage : "Elle a la jambe cassée pour avoir un prétexte pour ne pas faire un film".

Bref, l'habituelle ange des téléspectateurs s'est transformée en véritable démon des spoilers, ce qui n'a pas du tout fait plaisir aux internautes. Sur Twitter, de nombreux fans ont ainsi fait parler leur déception vis-à-vis de toutes ces révélations. Mimie Mathy a gagné, Joséphine est oubliée !