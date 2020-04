Dix pour cent saison 4 : les guests confirmées, un final au top

C'est une nouvelle qui devrait rassurer de nombreux téléspectateurs, à l'inverse de certaines émissions télé ou de séries quotidiennes (Plus belle la vie, Un si grand soleil, Demain nous appartient), la fiction Dix pour cent n'a pas été fortement impactée par la crise sanitaire liée au coronavirus. Au contraire, le tournage de la saison 4 a pu être bouclé avant toutes les mesures de confinement mises en place dans le pays, ne reste finalement plus que la post-production à réaliser, ce qui devrait être possible d'ici quelques semaines.

Une foule de guest stars

De fait, Dominique Besnehard - le créateur de la série, a profité de son passage sur Europe 1 ce lundi 27 avril pour se confier sur les nouveaux épisodes à venir. Ainsi, en plus d'une Mimie Mathy au rôle très prometteur, il a confirmé les noms des nouvelles guests stars très prestigieuses de cette année à savoir : Franck Dubosc, Sandrine Kiberlain , Charlotte Gainsbourg, José Garcia, Nathalie Baye, Jean Reno, Muriel Robin, Tony Parker et surtout... Sigourney Weaver. Et Dominique Besnehard l'a promis, "Les guests ont vraiment joué le jeu, ils vont plus loin que les précédents". De quoi forcément nous intriguer.

Une saison 4 au top

Du côté de l'histoire, le papa de la comédie l'a également assuré, cette saison 4 ne ressemblera pas à la saison de trop. S'il l'a confessé, "C'est pas facile de tenir quatre saisons sur un métier que personne ne connaissait vraiment, jusqu'à maintenant, dans la France profonde", il s'est principalement montré "ravi de cette quatrième saison, je trouve qu'on a gardé le punch". Et quand on sait que cette saison 4 est prévue comme la dernière de Dix pour cent, c'est plutôt rassurant de s'attendre à la voir partir sur une note positive.

Aucune date de diffusion n'a encore été annoncée, mais Dominique Besnehard a récemment dévoilé que la saison 4 pourra être livrée à France 2 d'ici le mois de juillet.