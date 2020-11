Rayane Bensetti (Il était une fois à Monaco) : "Je n’ai plus envie de jouer ce que j’ai déjà fait"

Tu as révélé dans ta story Insta que vous vous êtes fait arrêter sur le tournage. Tu peux nous en dire plus sur cette anecdote ?

Au tout début, quand j'arrive dans Monaco, on pense que je suis dans une Berline super classe, mais pas du tout. Il faisait 40 degrés, on n'avait pas le droit de mettre la clim' parce que c'était une catastrophe pour le son, ni d'ouvrir les fenêtres. Il y avait deux personnes à l'arrière, un siège baissé. Il fallait faire comme si tout était normal. On tournait dans Monaco comme ça. Le réalisateur était devant, on s'enchaînait les répliques. C'est lui qui faisait Anne Serra. Durant la scène de la voiture, il n'y a aucun moment où je me retrouve avec elle. On ne pouvait pas, on était trop nombreux. On passe devant le Palais, la police nous arrête, mais comme on était en pleine scène, le réalisateur a décidé de forcer le barrage. On passe, la voiture derrière nous se fait arrêter. On continue de faire le voiture, l'autre voiture se fait arrêter et nous dit ensuite qu'on ne peut plus tourner là-bas. C'était la première prise, c'était impossible de refaire des prises. On a dû s'arrêter pour parler aux carabiniers, mais on a eu le droit qu'à ça.

C'est bien d'être à l'affiche au cinéma au moins une fois par an

Tu joues à la télé mais aussi au cinéma, tu privilégies quel support en tant qu'acteur ?

Cinéma largement parce qu'on a plus le temps pour tourner. En télé, tout va très vite, on doit enchaîner. Le cinéma, c'est plus facile de faire du bon gros travail parce qu'à la télé, ça doit être parfait tout le temps. C'est un peu compliqué.

A quand ton retour au cinéma ?

Début d'année prochaine, je vais enchaîner sur d'autres choses. Normalement, ça devrait être sympa, ça va bouger et ça va être différent des films dans lesquels on a l'habitude de me voir. En attendant, il y aura Disparition inquiétante, un unitaire assez dramatique qui sort en fin d'année.

Les nouvelles annonces sanitaires te font-elles peur pour la suite de ta carrière d'acteur ?

C'est compliqué maintenant les gens ont peur d'aller au cinéma. J'ai l'impression que maintenant le cinéma est un rendez-vous pour les gros films. Si ce n'est pas un Roi Lion ou un Avengers, je commence un peu à avoir peur. Le futur ce sont les plateformes et la télé. Bizarrement, j'ai fait le bon choix. Je ne sais pas si je l'ai senti ou pas, mais, les deux films que j'ai voulu faire cette année étaient pour la télé. Je voulais un peu revenir en télé cette année et j'ai bien fait. Je suis content là-dessus. Maintenant, j'essaie pas trop de me poser de questions sur cette période, le coronavirus. J'espère qu'on pourra en parler comme du passé d'ici quelques mois. Sinon, on changera de fusil d'épaule et on visera plus la télé et les plateformes.

Pourquoi cette envie de revenir à la télé cette année ?

Je n'ai pas tourné pendant deux ans parce que je n'étais pas bien. C'est dur de ne pas passer à la télé ou au cinéma pendant deux ans, c'est quand même long. J'ai essayé de rattraper le temps perdu en faisant deux films qui sortent cette année pour pouvoir tourner peut-être début d'année prochaine. C'est bien d'être à l'affiche au cinéma au moins une fois par an. Je n'avais pas trop d'actu si ce n'est Le Roi Lion, mais c'est juste une voix. Les gens n'y sont pas allés pour moi. C'était important de revenir fort. Et puis, j'ai grandi et évolué.

