Dix pour cent saison 4 : une ultime saison qui semble promettre une suite !

Nos agents préférés sont de retour ! Deux ans après la diffusion de la saison 3, Dix pour cent revient sur France 2 pour notre plus grand plaisir. Une saison de tous les dangers pour Andrea, Gabriel, Arlette, Camille et Hervé, suite au renvoi de Matthias, suivi par Noémie, en fin de saison 3. Pour cette saison 4, la série a de nouveau misé sur des guests de qualité avec, en prime, une star internationale !

Des guests mais moins de folie pour la saison 4

Dans la saison 4 de Dix pour cent, six acteurs se mettent en scène avec, en bonus, des apparitions d'autres stars dans des rôles plus limités (Mimie Mathy, Rayane Bensetti et Guillaume Gallienne notamment). Charlotte Gainsbourg, Franck Dubosc, José Garcia, Sandrine Kiberlain, Sigourney Weaver et Jean Reno sont chacun au coeur d'un épisode cette année. Des épisodes qui sont d'ailleurs assez inégaux. Si on a particulièrement apprécié les venues de Charlotte Gainsbourg, Sigourney Weaver ou José Garcia qui dévoile une facette plus douce et romantique, d'autres nous ont un peu déçu, notamment l'intrigue autour de Jean Reno qui, pourtant, est censée marquer la fin de la série. Ces derniers épisodes nous semblent aussi manquer un peu de la folie des débuts avec des intrigues plus convenues et attendues mais qui n'en sont pas moins divertissantes dans l'ensemble.