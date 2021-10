Tayc (Danse avec les stars 2021) : vrai nom, rôle sur Netflix... zoom sur le partenaire de Fauve

La saison 11 de Danse avec les stars vient tout juste de débuter sur TF1, mais Tayc fait déjà partie des favoris de ce nouveau casting. Il faut dire que le chanteur, déjà habitué à faire danser la France entière avec ses sons, a le rythme dans la peau et forme un duo aussi chaud qu'endiablé avec Fauve. Mais au fait, qui est vraiment Tayc ?

Un pseudo très spécial

Comme de nombreux artistes, Tayc n'est pas le vrai nom du chanteur mais un simple pseudo. En réalité, la star se prénomme Julien Bouadjie. Et à la question : "Mais alors, ça vient d'où comme pseudo ?", la réponse ne se trouve pas dans les origines camerounaises de sa famille, même si sa mère en est la cause. "C'est des initiales qui veulent dire 'Take All You Can', à savoir 'Prends tout ce que tu peux' en anglais, a dévoilé le jeune homme sur Canal+. C'est ma mère qui m'a appelé comme ça très très tôt quand j'étais petit, pour gangréner un peu ma mentalité, faire de moi quelqu'un qui saisirait toutes ses opportunités." Et visiblement, ça fonctionne !

Des débuts compliqués

Cela s'entend dans ses sons, Tayc voue une véritable passion au R&B. Pourtant, s'il connait aujourd'hui un vrai succès, notamment grâce à son album "Fleur froide", sa percée dans cet univers n'a pas été simple. Au contraire, quand il était plus jeune, il était même obligé de se cacher pour pouvoir chanter avec ses potes. Pourquoi ? "Je viens de Marseille. Et là-bas, à l'époque surtout, c'était le foot et le rap qui primaient. Donc le R&B, les chanteurs... on en avait pas vraiment envie, a-t-il admis dans La Boîte à Questions. Dès que je chantais, ça ne me prenait pas très au sérieux et ça se foutait un peu de moi". Il lui a donc fallu attendre 2012 et son arrivée à Paris pour enfin affirmer sa passion, qu'il a ensuite nourrie de diverses expériences à travers le théâtre et... la danse !

Un chanteur trop habitué à danser ?

En parlant de danse, si Tayc n'est pas le dernier à bouger quand la musique se fait entendre, n'allez pas croire que sa participation à DALS sera un jeu d'enfant. Il l'a assuré à TVMag, son amour pour l'Afro Dance est aujourd'hui un handicap pour l'émission de TF1, "Ce sont des méthodes, des manières différentes. C'est comme si vous preniez un gars qui a toujours porté un survêtement et qui, du jour au lendemain, vous lui faites porter un costard."

De fait, là où certains débutent de zéro, lui doit d'abord se rebooter en se réappropriant son corps et en apprenant à balayer ses habitudes, "En afro, on a le dos rond, c'est rarement droit, souvent incontrôlé, les pieds ne sont pas alignés, c'est plus dans la fluidité, le côté un peu chewing-gum du corps, dans le fun quand on tire la langue ou on fait des grimaces. La danse de salon, c'est droit, scolaire, précis, c'est encore plus dur." Qu'il se rassure, ses efforts paient déjà, en atteste sa performance sur On the low de Burna Boy.

Un faux romantique

Si Tayc parle énormément d'amour, il n'est pas forcément le chanteur le plus romantique. Ou tout du moins, il fait partie de ces personnes pessimistes qui n'y croient pas tant que ça. Toujours auprès de Canal+, il a confessé que son collier en forme de fleur fanée qu'il arbore régulièrement était pour lui le symbole parfait qui rappelle que "l'amour, tôt ou tard, ça fait mal". Bon courage pour ses prétendantes.

Chanteur, danseur et... acteur

Enfin, sachez que la musique n'est pas le seul domaine dans lequel Tayc excelle. Grâce à ses essais au théâtre, il est également bon comédien. Et ça tombe bien, on le retrouvera prochainement dans une nouvelle fiction de Netflix intitulée Christmas Flow. "Je joue le rôle d'un rappeur pas très gentil, mais qui va le devenir grâce à une petite fille. J'en dis pas plus, mais ça arrive à Noël, a-t-il notamment dévoilé à Fun Radio. L'acting c'est un truc que j'ai toujours aimé faire quand je voyais les clips. J'ai toujours aimé prendre le rôle de quelqu'un qui ne me correspond pas."