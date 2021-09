Danse avec les stars 2021 : Lola Dubini déjà éliminée, Dita Von Teese et Tayc bluffants

Ce vendredi 24 septembre 2021, vous avez pu découvrir le deuxième prime de Danse avec les stars 2021 sur TF1. Après avoir découvert la première partie du casting de DALS saison 11 au premier prime, vous avez ainsi pu voir les autres candidats du casting. L'occasion de découvrir Michou (qui animait les Fanta Fun Awards au Grand Rex à Paris ce même 24 septembre, les primes étant enregistrés) et sa partenaire Elsa Bois sur le parquet. Mais vous avez aussi pu voir dans Danse avec les stars 2021 les prestations de Dita Von Teese et Christophe Licata, Aurélie Pons (Ici tout commence) et Adrien Caby, Tayc et Fauve Hautot, Vaimalama Chaves et Christian Millette, Lola Dubini et Joël Luzolo, ainsi que Gérémy Crédeville et Candice Pascal.

Lola Dubini éliminée de Danse avec les stars 2021

Lola Dubini et Joël Luzolo ont préparé un chacha sur le tube Femme Like You de K. Maro. Malgré ses efforts, son aisance et une belle chorégraphie pleine de pep's, la chanteuse et humoriste n'a pas convaincu le jury de Danse avec les stars 2021. Lola Dubini et Joël Luzolo ont donc dû affronter Vaimalama Chaves et Christian Millette, mais aussi Aurélie Pons et Adrien Caby, lors d'une deuxième danse plus courte. C'était un paso doble avec une figure imposée, la vrille entrelacée. Aurélie Pons a été sauvée, Lola Dubini et Vaimalama Chaves ont donc dû s'opposer lors d'un face-à-face. Et c'est la YouTubeuse qui a finalement été éliminée.

Sur son compte Instagram, Lola Dubini a déclaré : "Je n'ai pas gagné DALS mais j'ai un @jolly.lu dans ma vie maintenant. Sans toi ça n'aurait tellement pas été pareil. Merci pour tout, tu sais déjà tout. De ouf. Merci aux équipes & un full support aux copains qui continuent. La tournée arrive, le spectacle est là, je suis tellement heureuse... TROP EXCITÉE ! Joël, t'es prêt pour mes clips de ouf ?".