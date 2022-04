TPMP : une chroniqueuse fond en larmes en direct, "ça me fait mal au c*l"

Tous les jours dans TPMP, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs parlent de ce qui fait l'actualité. Après avoir débriefé le combat de boxe entre Benjamin Samat et Dylan Thiry, ils ont abordé le sujet d'une vidéo qui fait polémique ces derniers jours. Le mercredi 6 avril 2022, en région parisienne, les forces de l'ordre ont dû intervenir suite aux attaques d'un chien de race American Staff qui a agressé une enfant et s'en est ensuite pris à une jeune fille de 15 ans. Les policiers ont tenté à plusieurs reprises d'éloigner le molosse, mais celui-ci ne lâchait pas sa proie. Il ont alors dû l'abattre. "Est-ce qu'ils ont eu la bonne réaction ? Pour moi, c'est oui, il n'y a même pas de débat", a affirmé Cyril Hanouna après avoir diffusé les images.

Delphine Wespiser fond en larmes

La quasi-totalité des chroniqueurs est d'accord avec l'animateur qui les a récemment recadrés. Mais Delphine Wespiser, elle, se montre très touchée par les images. "Que tout le monde l'entende : les chiens ne sont pas méchants. Ils sont méchants lorsque l'humain leur donne des consignes. En France, il faudrait que quand on a un chien, on apprenne le b-a-ba de ce qu'on doit faire avec un chien", a déclaré la petite amie de Roger, avant de raconter une anecdote personnelle. "J'ai eu le cas de mes voisins qui ont pris un chien de catégorie... qui était un chien méchant. Il était toujours avec une muselière, il voulait bouffer tout le monde... En six mois, j'ai rendu ce chien fantastique".

"On n'est pas dans 30 millions d'amis ici"

"On sait que vous aimez beaucoup les animaux mais excusez-moi, on n'est pas dans 30 millions d'amis ici. Vous êtes en train de nous dire que s'il y a des chiens méchants c'est parce qu'il y a des mecs qui s'en occupent mal. Mais on ne sait même pas qui est le maître de ce chien. Je sais que ça fait mal de voir ce chien abattu mais j'aimerais qu'on réagisse sur la scène" s'est agacé Cyril Hanouna, qui a récemment fini en boxer sur la plateau. "Moi, ça me fait mal au c** que les gens n'apprennent pas à éduquer leur chien et disent que leur chien est méchant. Le chien est méchant par l'humain" explique Delphine, en larmes.