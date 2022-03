TPMP : Cyril Hanouna et Benjamin Castaldi baissent leur pantalon sur le plateau et finissent en boxer

Dans TPMP ce jeudi 25 mars 2022, Cyril Hanouna a voulu connaître les complexes de ses chroniqueurs. Benjamin Castaldi a alors confié que c'était sa taille qui l'embêtait le plus. "Le visage, tout est parfait. Il me faudrait dix centimètres de plus. Je manque un peu de taille. Je fais 1m75, 76". Pour l'animateur qui pourrait être sur écoute par les Russes, la taille de son chroniqueur n'est pas un problème et il a souligné la beauté d'autres parties de son corps : "Tu as de très belles mains... De très beaux seins" s'amuse-t-il. Celui qui ne verrait pas impossible le retour de Secret Story s'est ensuite vanté d'avoir de "très très belles jambes". Mais cette fois, Baba n'est pas du même avis : "Je trouve tes jambes horribles. Elles sont dégueulasses"

Les deux hommes se sont ensuite adonnés à un petit combat de coq pour déterminer qui a les plus belles jambes. Ils ont donc rapidement baissé leurs pantalons et se sont retrouvés tous les deux en boxer sur le plateau. Une situation qui a particulièrement amusé le public. Benjamin Castaldi reste campé sur ses positions en comparant les mollets de son patron à ceux d'un coq. De son côté, Cyril a traité son chroniqueur de "beauf", entraînant les rires sur le plateau.

Benjamin Castaldi explique ses absences

L'émission de ce jeudi 24 mars était également marquée par le grand retour du chroniqueur. En effet, cela faisait plusieurs jours qu'il n'était pas apparu autour de la table et cela commençait à inquiéter les téléspectateurs. L'ancien animateur de Loft Story a révélé qu'il avait été touché par un violent virus. "J'ai attrapé un virus foudroyant avec 39,6 de fièvre pendant 24h" explique-t-il. S'il ne sait pas l'origine de ce virus, il déclare avoir "fait le test covid" et avoir "fait appel à un médecin" qui lui a dit que "ce n'était pas contagieux". Heureusement, le papa de Simon Castaldi, qui serait actuellement sur le tournage des Apprentis aventuriers, va beaucoup mieux ! Au point de finir à moitié nu en direct à la télé.