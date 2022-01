Les Apprentis aventuriers 5 : le casting se dessine avec quelques surprises côté candidats

Cette année, Les Apprentis aventuriers devraient faire leur retour sur W9. Selon certains blogueurs, le tournage de la saison 5, qui ne sera pas animée par Moundir, serait déjà prévu pour le mois de mars. Ce jeudi 20 janvier, Shayara TV a même révélé que le casting était en train de se dessiner et a dévoilé quelques pistes. Selon le compte spécialisé dans la télé-réalité on pourrait retrouver Anthony Alcaraz et Marwa (sa prétendante dans Les Princes et Princesses de l'amour 9), Nathan et Yoly, Adixia et Simon, Benjamin Samat et Maddy, Haneia et Dylan, Giuseppa et Paga et les deux soeurs El Himer, Marine et Océane.