Les Apprentis Aventuriers 6 : Océane et Julien Bert, Giuseppa et Paga... Le casting fuite

Les Apprentis Aventuriers 6 : Giuseppa et Paga, Adixia et Simon, Océane et Julien... Le casting dévoilé ?

L'émission Les Apprentis Aventuriers 5 avait été annulée à cause du premier confinement. Mais Les Apprentis Aventuriers 6 serait bien prévue pour 2022 sur W9. Et le casting serait déjà dévoilé ! Le compte Instagram @wassim.tv a fait fuiter les noms des candidats et des candidates qui devraient y participer. Il a précisé que ce serait un peu un "remake du cross", car on y retrouvera visiblement plusieurs couples des Marseillais VS Le Reste du Monde 6.

Au casting des Apprentis Aventuriers 6, il pourrait ainsi y avoir : Giuseppa et Paga, Adixia et Simon Castaldi, Maddy et Benjamin Samat, mais aussi Océane El Himer et Julien Bert qui s'étaient mis en couple sur le tournage du cross, avant qu'elle le quitte suite à l'arrivée d'Hilona Gos. Isabeau et Illan Cto aussi "sont prévus malgré toutes les histoires" d'accusations contre Illan, accusations qu'il a démenties. Il ne devrait donc pas y avoir Bastien Grimal alias Bastos et Victoria Mehault alias Vivi, en tout cas pas pour l'instant.