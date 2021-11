Illan accusé de viol : il dément dans TPMP, "Cette vidéo n'existe pas, il n'y a pas de victime"

L'affaire fait trembler le monde de la télé-réalité. Dans une interview donnée à Melty, Alix qui vient de sortir son livre Glow Up dévoilait une sombre affaire : elle expliquait avoir dénoncé à des productions un candidat "activement dans la télé" qui aurait violé une mineure. Une vidéo montrant cet acte existerait même et, dans TPMP, la candidate de télé-réalité a donné des détails sur ces images dans lesquelles on pourrait voir le candidat en question abuser d'une jeune fille.

Alix n'a pas souhaité dévoiler l'identité du candidat mais, après la publication de cette interview, plusieurs influenceurs ont évoqué le nom d'Illan Castronovo. Ce dernier avait réagi sur les réseaux. "Pour ceux qui insinuent qu'Alix parle de moi, je vous rassure je n'ai jamais fait une chose pareille" a-t-il expliqué, "J'en parle car c'est trop grave et je ne peux pas me permettre d'ignorer de telles horreurs (...) De toute ma vie je n'ai jamais forcé une fille à faire quoi que ce soit (...) Je n'ai jamais eu ne serait-ce qu'un micro acte de violence envers une femme ou qui que ce soit, je ne suis pas un mec violent" avait-il expliqué. Puisque l'affaire continue à prendre de l'ampleur, c'est sur le plateau de TPMP qu'il a décidé de s'exprimer.

"Cette vidéo n'existe pas (...) Je suis innocent"

Illan était l'invité de Touche pas à mon poste ce mercredi 17 novembre 2021 pour évoquer cette affaire. L'occasion pour le candidat de télé-réalité de démentir en bloc les accusations contre lui. Face à Cyril Hanouna et ses chroniqueurs, il a démenti catégoriquement avoir agressé qui que ce soit et remet même en cause l'existence même de la vidéo évoquée par Alix. "Cette vidéo n'existe pas. Ce que vous venez de décrire, ça n'existe pas. Je n'ai jamais fait ça de ma vie, filmé ou pas filmé. Ça n'existe pas ! (...) Il n'y a pas de vidéo avec aucune jeune fille. Y'a 0 vidéo où je fais une agression sexuelle sur mineure ou qui que ce soit. (...) Il n'y a pas de victime. Il n'y a pas de plainte." a-t-il assuré à plusieurs reprises devant les caméras de C8.

Suite à la publication de ces rumeurs, Illan assure aussi avoir "reçu des pressions" de certains influenceurs qui seraient "allés fouiller" dans sa vie pour "sortir autre chose". Si Illan ne dément l'existence de vidéos où il est possible qu'il se montre proche de certaines filles, le candidat jure cependant qu'aucune ne montre une quelconque agression et que toutes les femmes qu'il a fréquentées étaient majeures. Même si cette période est compliquée, Illan est aujourd'hui "serein" à ce sujet et expliqué avoir porter plainte "pour diffamation, pour dénonciation calomnieuse, pour cyber-harcèlement et pour incitation à la haine". "Je suis innocent, je veux passer par la voie de la justice. S'il y a une enquête, c'est avec grand plaisir. J'ai tous les éléments." a-t-il expliqué.

Il accuse Alix et Sebby Daddy de vouloir lui nuire

Lors de son passage face à Cyril Hanouna, Illan a également laissé entendre que cette rumeur avait peut-être été lancée par Alix et Sebby Daddy afin de lui "nuire". "Lui (Sebby Daddy, ndlr) est allé raconter ça à Alix. il n'a jamais montré de vidéo où je suis en train d'agresser une fille, mineure ou pas." explique Illan qui ajoute : "Si une vidéo a été montrée, en aucun cas je n'étais en train d'agresser quelqu'un sexuellement. (...) Je pense qu'ils mentent pour attester leur version."

Il assure également ne pas avoir menacé les deux candidats de télé-réalité ni Nabil, venu témoigner avec Alix dans TPMP. "Il vous a fait écouter un morceau d'une discussion enregistrée à mon insu, diffusée sur les réseaux sociaux et sur un plateau, chose qui est interdite. Ça a été monté. Jamais de la vie, je ne l'ai menacé" a déclaré Illan, ajoutant que si ça avait été le cas, "il faut porter plainte, pas aller dans TPMP !"

"C'est très grave ces accusations"

Si Illan a porté plainte, c'est aussi car il fait face à une vague de haine aujourd'hui. Lui qui explique avoir "l'habitude des bad buzz" déclare aussi : "C'est très grave ces accusations (...) Ça touche ma famille, mes parents sont en pleurs. (...) Il y a un doute qui se met dans la tête des gens. J'ai une étiquette de charo, un séducteur." Illan ajoute encore une fois que cette affaire est "fausse" et "infondée" mais que des internautes s'attaquent à lui et à ses proches. "Je suis en train de vivre un cyber-harcèlement, il y a des gens qui me disent qu'ils vont violer ma mère, mes frères, il se passe des choses de fou." confie le candidat. L'affaire est désormais entre les mains de la justice.