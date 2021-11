Alix dénonce une vidéo de viol. Accusé "gratuitement", Illan réagit : "c'est trop grave"

Illan Cto dément fermement, soutenu par Sebydaddy

Illan Cto, qui avait déjà réagi à une affaire de revenge porn, a démenti ces accusations de viol. Dans sa story Instagram, il a plusieurs fois démenti. "Pour ceux qui insinuent qu'Alix parle de moi, je vous rassure je n'ai jamais fait une chose pareille" a-t-il expliqué, "j'en parle car c'est trop grave et je ne peux pas me permettre d'ignorer de telles horreurs".

"De toute ma vie je n'ai jamais forcé une fille à faire quoi que ce soit", "je n'ai jamais eu ne serait-ce qu'un micro acte de violence envers une femme ou qui que ce soit, je ne suis pas un mec violent" a-t-il affirmé. "Il n'y aucune vidéo de moi", sinon "sortez-la, comme je sais qu'elle n'existe pas, je ne crains rien" a ajouté Illan, "je n'ai jamais fait ça on m'accuse à tort", "on m'accuse de trucs sans preuve" et "gratuitement".

L'influenceur a prévenu : "Je vais pas me laisser faire", "je vais prendre un avocat et porter plainte". Et il a aussi poussé un coup de gueule contre les réseaux : "Arrêtez d'écouter tout et n'importe quoi", "vos propos son dangereux sur les réseaux". "Ce que je vis depuis quelques jours c'est du harcèlement, c'est de l'acharnement et vous savez quoi, je suis à 2 doigts de craquer" a confié Illan qui a souligné que beaucoup "pourraient se foutre en l'air pour ça".