Alix (Les Princes) veut arrêter la télé-réalité : "J'ai d'autres ambitions dans la vie"

Il faudra profiter de l'émission Les Princes et Princesses de l'Amour 4 - actuellement diffusée sur W9, car il pourrait bien s'agir de la dernière portée par Alix. L'ex-compagne de Benjamin Samat ne l'a jamais caché, elle a mis énormément de temps à accepter de participer à ce programme, la faute à un univers télé qui ne l'attire plus autant qu'avant. Et malheureusement pour les producteurs et les téléspectateurs, cette récente expérience ne lui a visiblement pas permis de changer d'avis.

Alix a fait le tour de la télé-réalité d'aujourd'hui

A l'occasion d'une interview accordée à Melty, Alix a confié, "Je n'ai pas envie de refaire de la télé-réalité comme elle est faite aujourd'hui." Malgré une aventure qu'elle assume sur W9, elle ne se sent plus en phase avec la télé d'aujourd'hui, "J'ai fait Les Princes et c'était différent, mais même si le casting était différent des autres émissions, il reste un pourcentage de personnes qui sont transformées inconsciemment entre leur arrivée le premier jour et la suite de l'aventure. Tout ça me dérange".

De quoi comprendre qu'Alix et la télé-réalité, c'est une histoire d'amour terminée ? Pas tout à fait. La candidate l'a précisé, elle ne ferme pas réellement la porte à de nouvelles choses dans le futur. Néanmoins, il faudra lui proposer "un contenu très intéressant" et réussir à la "mettre en confiance". A en croire ses propos, elle a simplement fait le tour de la télé-réalité du moment, "Si c'est pour retourner dans une villa pour savoir qui a fait quoi, non flemme ! Il y a un temps pour tout, c'était cool mais ça fait trois ans que je fais ça et j'ai d'autres ambitions dans la vie."

Quelle émission pourrait lui convenir ?

Alors attention, elle l'a précisé afin de faire taire les mauvaises langues, "Je ne crache pas dessus". Ce qui attire désormais Alix, c'est un programme qui pourrait lui permettre de se dépasser et de mettre en avant autre chose que les relations superficielles entre les candidats, "Il n'y a aucune télé-réalité que je trouve intéressante en France à part Moundir, mais comme il ne fait plus partie de l'émission, ça n'est plus intéressant. Si un jour il y a une émission sportive pas axée sur qui sort avec qui, si c'est quelque chose qui m'intéresse pourquoi pas !"

Une déclaration qui devrait décevoir ses fans, mais une décision nécessaire pour son bien-être. "Je pense que ce n'est pas pour moi, je prends tout ça trop à coeur et c'est pour ça que j'étais malheureuse sur les tournages, qu'on me trouvait trop aigrie" a-t-elle ainsi conclu.