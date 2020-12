Alix (Les Princes) : les conditions qu'elle a imposées pour participer à l'émission de W9

Dans Les Princes et les princesses de l'amour 4, Alix est loin de passer inaperçue entre son coup de gueule contre Alexis, l'ancien prétendant de Kellyn, et sa prise de tête avec l'Agence sur mesure suite à sa demande d'éliminer l'un de ses prétendants (Habi, Thomas et Nicolas). Elle a même bien failli quitter l'aventure, elle a d'ailleurs failli ne pas y participer tout court : "Ils m'appelaient, je ne décrochais pas. Ils ont même appelé mes amis, mon équipe pour les convaincre de me parler de cette aventure", confie Alix à Télé Loisirs.

Alix face à Benjamin Samat ? "Ce n'était pas envisageable"

L'ex-candidate des Marseillais aux Caraïbes a finalement accepté de rejoindre le casting des Princes de l'amour 8, mais la production a dû respecter quelques conditions. L'une d'entre elles était d'ailleurs de ne pas faire venir son ex Benjamin Samat dans l'aventure : "Ce n'était pas envisageable une seconde. Je l'ai mis dans mon contrat. Je les avais prévenus que s'ils faisaient quelque chose qui ne me plaisaient pas, je quittais le tournage... Je ne voulais pas être dans un programme fake."

"Par rapport à mes anciennes télé-réalités, j'ai un traumatisme"

Alix explique ensuite : "Ils savent que je connais bien les productions de télé-réalité et que je m'en méfie désormais. Je les crains. Par rapport à mes anciennes télé-réalités, j'ai un traumatisme. J'ai donc posé des conditions comme avoir mon équipe qui se déplace à Saint-Tropez. Aujourd'hui, je ne suis pas en agence, je travaille en équipe, avec mes amis. Avoir mon staff qui puisse être sur place et qui puisse venir me voir tous les jours pour mes placements de produits, ce n'était pas discutable."

Il était aussi important pour l'ancienne meilleure pote de Maëva Ghennam d'être proche de son Savannah, Raja : "C'était hors de question que je ne puisse pas le voir pendant toute la durée du tournage." Voici d'ailleurs la raison pour laquelle Alix n'était pas confiné dans le même hôtel que les candidats des Princes et les princesses de l'amour 4.