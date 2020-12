Alix (Les Princes) : la diffusion de sa rupture avec Benjamin Samat ? "Ça m'a rendu folle"

C'est en décembre 2019 qu'Alix et Benjamin Samat ont rompu lors du tournage de l'émission Les Marseillais aux Caraïbes. Une situation très difficile à vivre à l'époque pour la star de télé-réalité, qui a pris une tournure encore plus intense en mars dernier à l'occasion de la diffusion des épisodes en question sur W9.

Une rupture doublement douloureuse pour Alix

Auprès de Télé-Loisirs, Alix a confessé avoir beaucoup souffert en voyant ce douloureux chapitre de sa vie être dévoilé au public, "Le fait que tout le monde soit devant sa télé, ça n'a pas été drôle du tout... C'était difficile de voir ma misère personnelle à la télévision et de savoir qu'il y avait plus d'un million de personnes qui regardaient. Ce n'était pas évident."

Elle l'a en effet confié, si les problèmes de couple ne sont pas rares dans de tels programmes, cette rupture avait quelque chose d'unique, "Avec le recul, je n'ai pas le souvenir qu'une rupture de candidats de télé-réalité ait fait autant réagir. Tout le monde prenait la parole, tout le monde donnait son avis, des blogueurs, des influenceurs que je n'avais croisé qu'une fois dans ma vie, des gens que je n'avais jamais vu... Des journalistes m'appelaient pour avoir une réaction."

"J'ai pété un câble. Ça m'a rendu folle"

Et forcément, alors que la blessure n'était pas encore cicatrisée, elle n'a pas réussi à supporter un tel déferlement d'attention et de critiques. "À un moment, j'ai pété un câble. Ça m'a rendu folle" a-t-elle ainsi confessé, avant d'ajouter, "J'ai même envoyé 3 mises en demeure à des candidats et des journalistes pour leur dire d'arrêter de parler de moi ! Il y avait des dizaines d'articles par jour, je ne pouvais plus prendre mon téléphone, tout le monde ne me parlait que de ça."

Pour la première fois depuis les débuts de sa carrière à la télé, l'actuelle candidate des Princes et Princesses de l'Amour 8 a fait face aux mauvais côtés d'un tel métier. Alors qu'elle souhaitait se reconstruire en privé, "Quand tu soignes tes plaies, tu n'as pas envie que des personnes viennent remettre du sel dessus", Alix a réalisé à ses dépens que le buzz passait avant le respect et le bien-être de sa personne, "Il y a eu un manque de respect du fait de notre notoriété. Certes je suis une personnalité publique mais je reste une personne avant tout. J'aurais aimé qu'on me laisse un temps légitime de rémission".

Aujourd'hui, tout semble aller mieux pour Alix qui a pu compter sur le soutien de ses amis pour remonter la pente, mais elle confesse tout de même que quelque chose s'est brisé, "Ça m'a rendu folle. Après le métier que j'ai choisi fait que je n'ai pas le choix mais c'est vrai que dans ces situations, c'est dur à gérer. (...) J'ai même pensé à arrêter la télé et quitter ce milieu".